Fani mają swojego kandydata do roli nowej Czarnej Pantery. Wcześniej zagrał w DCEU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Styczeń w Marvelu został zdominowany przede wszystkim przez plotki na temat obsadzenia nowej Czarnej Pantery w MCU. Ostatnią osobą, która przejęła to miano była Shuri przy okazji poprzedniej produkcji, która uhonorowała pamięć Chadwicka Bosemana. Siostra oryginalnego T'Challi to jednak tylko tymczasowe rozwiązanie, a Marvel ma się skłaniać ku innym opcjom.

Fani mają swojego kandydata do roli Czarnej Pantery

Informowaliśmy już o aktorach, którzy rolę rzekomo odrzucili, a także tych, którym nie została jeszcze przedstawiona, ale znajdują się na radarze Kevina Feige i spółki. W galerii pod spodem możecie sprawdzić ich wszystkich.

Pomimo tych kandydatur, fani postanowili wrzucić własne nazwisko do puli. Chodzi o Aldisa Hodge'a, który grał już w produkcji superbohaterskiej, a mianowicie w filmie Black Adam, gdzie wcielał się w Hawkmana. Co ciekawe - aktor już w 2012 roku opowiadał o tym, jak bardzo kocha postać Czarnej Pantery. Wówczas Chadwick Boseman nie był jeszcze nawet obsadzony.

W okresie dorastania byłem fanem Czarnej Pantery i X-Men. Byłem też wielkim fanem Batmana. Ostatnio w sieci mówi się o tym, że Marvel ma coś zrobić z Czarną Panterą. Od lat jestem zakochany w tym pomyśle. Chcę, żeby fani wiedzieli, że jedyną rolą, którą chciałbym zagrać jest Czarna Pantera. Dorastając kochałem Marvela i sztuki walki. Nadal trenuję. A kiedy Czarna Pantera się pojawił, to był niczym afroamerykański Batman.

Kiedy pojawiły się plotki o poszukiwaniach aktora dla nowej Czarnej Pantery mówiono, że postać ta mogłaby być wariantem T'Challi z innego uniwersum. Teraz wygląda na to, że MCU naciska jednak na to, żeby była to po prostu starsza wersja syna oryginalnego T'Challi, którego przedstawiono pod koniec Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Scooper MyTimeToShineH podzielił się również informacjami na temat kolejnych spotkań Marvela z aktorami w tej kwestii. Okazuje się, że celuje się głównie w czarnoskórych aktorów, lecz o jaśniejszej karnacji. W ostatnim czasie podobna praktyka wywołała wiele kłótni, np. w temacie Johna Stewarta z serialu Latarnie w DCU. W komiksach jest to bohater o ciemnej karnacji, z kolei do roli obsadzono aktora, którego skóra jest jaśniejsza.

