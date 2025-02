Aktorka wspomina „traumatyczny” incydent na planie. Odmówiła podpisania NDA

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Olivia Munn wypowiedziała się na temat wydarzenia na planie, które było tak złe, że złożyła skargę do studia. Zaproponowano jej dużą kwotę pieniędzy w zamian za milczenie.

To było tak traumatyczne, że musiałam złożyć skargę do studia – wyjaśniła Olivia Munn w podcaście Reclaiming. – Doszło do tego, że zaoferowali mi dużo pieniędzy. Naprawdę dużo – siedem cyfr. To miały być, jak sądzę, przeprosiny i przyznanie, że coś się wydarzyło. Ale z przyjęciem tego wiązało się podpisanie NDA.

Aktorka odmówiła podpisania NDA

Przypominamy, że NDA, o podpisanie którego została poproszona Olivia Munn, to umowa o zachowaniu poufności. Aktorka zdecydowała, że odrzuci propozycję studia.

I to nie tak, żebym kiedykolwiek chciała o tym opowiadać, naprawdę, chciałam po prostu mieć to za sobą. Dlatego nie chcę mówić o konkretnych rzeczach, które miały wtedy miejsce, ale powiedziałam, że nie podpiszę NDA. Odpowiedzieli, że muszę. I poczułam, że jest w tym coś naprawdę złego. To był czas, gdy ruszyło #MeToo-Time’s Up. Rozliczenie się z Harveyem Weinsteinem, od którego wszystko się zaczęło. Wtedy ludzie atakowali każdego, kto podpisywał NDA, mówiąc: „Och, zrobiłeś to tylko dla pieniędzy”, więc bałam się, że jeśli to zrobię, mój głos straci ważność, a studio, żeby zmniejszyć moją wiarygodność, wspomni, że podpisałam jakieś NDA dla pieniędzy.

Olivia Munn czuła więc, że podpisanie NDA będzie czymś złym, a poza tym bała się, że straci przez to wiarygodność w oczach ludzi. Warto dodać, że aktorka pod koniec 2017 roku, w szczytowym momencie ruchu #MeToo, była jedną z sześciu kobiet, które oskarżyły Bretta Ratnera o molestowanie seksualne podczas jej wizyty na planie filmu Po zachodzie słońca z 2004 roku.

Największe kontrowersje Hollywood [GALERIA]

Skandal wokół celebryty może wybuchnąć z wielu powodów. Kontrowersje mogą dotyczyć narkotyków, bójek czy głośnych zdrad. Niektóre ciągną się za nimi latami, a inne dość szybko zostają wybaczone przez fanów. W poniższym zestawieniu skupimy się tylko na branży filmowej i weźmiemy pod uwagę te sprawy, które nie przeszły bez echa w Hollywood.