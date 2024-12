Dlaczego anulowano Bandytów czasu po 1. sezonie? Taika Waititi podaje powód

Bandyci czasu to serial Apple TV+, który doczekał się jednego sezonu i był nową wersją filmu z 1981 roku. Produkcja zebrała pozytywne opinie od krytyków, którzy w serwisie Rotten Tomatoes dali jej 76%. Gorzej serial przyjęła publiczność - 50% pozytywnych recenzji.

Bandyci czasu zostali skasowani po 1. sezonie, a Taika Waititi, twórca produkcji, w wywiadzie dla Entertainment Weekly opowiedział o powodach takiej decyzji. Apple TV+ zwykle nie szczędzi budżetu swoim produkcjom, ale najwidoczniej są też pewne limity.

To serial, który potrwał przez jeden wspaniały sezon. "Taika, powiedz nam, czemu tylko jeden?" Okej, powiem wam. Bandyci czasu kosztowali za dużo. Moją ulubioną rzeczą odnośnie tego serialu było to, że kręciliśmy go w Nowej Zelandii. Jeśli będziecie mieć okazję przylecieć tutaj - nie róbcie tego. Nie chcemy was tu.

Ale z tego, co wiem, to jest to świetne miejsce do kręcenia zdjęć. O ile wam się uda. To moje najcieplejsze wspomnienie. Bycie w domu i kręcenie Bandytów czasu.