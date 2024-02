VOD - co obejrzeć w ten weekend? Polecamy nowe filmy i seriale [Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ i inne]

Reklama

Które filmy i seriale warto obejrzeć w ten weekend na VOD? Oto nowości z Netfliksa, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, SkyShowtime i innych platform.

Jeśli zastanawiacie się, co obejrzeć w weekend na VOD, nie mogliście trafić w lepsze miejsce. Jak co tydzień zbieramy dla Was pełną listę nowych filmów i seriali, które od 16 do 18 lutego zadebiutują na platformach Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Apple TV+ i innych. W tym tygodniu macie okazję dowiedzieć się więcej o Albercie Einsteinie, prześledzić prowadzącą do miłości historię Jennifer Lopez, odkryć Wojownika (jeśli jeszcze tego nie zrobiliście) czy zobaczyć finał fantastycznego The Curse z Emmą Stone.

VOD - nowości na weekend. Filmy i seriale, które warto obejrzeć w dniach 16-18.02

NETFLIX

16 lutego

Einstein i bomba

Komediowy chaos (2024) - indonezyjski serial (10 odcinków). "Szwedzkie miasto Kiruna zapada się w głąb ziemi. Frigga jest rozdarta między obowiązkami wobec rodziny a zadaniami szefowej ochrony największej na świecie kopalni".

Zapadlisko

Wojownik

17 lutego na Netfliksie zadebiutuje film Blue Bayou z 2021 roku z Alicią Vikander w głównej roli, jak również nowy odcinek One Piece (nr 1093). Przypominamy, że od wtorku na platformie możecie oglądać polską komedię romantyczną Zabij mnie, kochanie z Weroniką Książkiewicz, Mateuszem Banasiukiem, Agnieszką Więdłochą i Piotrem Roguckim w rolach głównych.

HBO MAX

16 lutego do oferty HBO Max trafiły następujące produkcje:

17 lutego w HBO Max zadebiutują animacja Dounia i księżniczka Aleppo (2022) i kolejne odcinki 8. sezonu serialu animowanego Młodzi Tytani: Akcja!. 18 lutego na platformę trafi drugi odcinek anime Ninja Kamui i pierwsze trzy odcinki południowokoreańskiego serialu Influencerka z przypadku. W najbliższy poniedziałek natomiast premiera finałowej odsłony Detektywa: Krainy nocy.

AMAZON PRIME VIDEO

Od 16 lutego na Prime Video znajdziecie m.in.:

This Is Me... Now. Historia miłości (2024) - oryginalna produkcja Amazona. "To wyjątkowy projekt w karierze Jennifer Lopez. Razem z reżyserem Dave'em Meyersem Jennifer stworzyła wciągającą wizualną opowieść, w której z osobistej perspektywy przedstawia historię swojej miłości".

Ostatnie tchnienie

DISNEY+

16 lutego w Disney+ zadebiutował fikcyjny, pseudomuzyczny dokument Cypher. W jego opisie czytamy: "Tierra Wack po raz pierwszy zdobyła uznanie, rapując na ulicy w Filadelfii dla kanału na YouTubie. Wiele lat później reżyser Chris Moukarbel dokumentuje jej nadzwyczajną karierę. Wkrótce zaczynamy zadawać sobie pytanie, kto kogo filmuje i czy bycie widzianym (oglądanym!) to pożądany i nieunikniony element sławy". Od dziś w serwisie dostępny jest również Incredible Hulk z 2008 roku.

SKYSHOWTIME

16 lutego na SkyShowtime zadebiutowała druga część (odcinki 6-10) pierwszego sezonu znakomitego serialu The Curse z Emmą Stone i Nathanem Fielderem. Mamy także okazję obejrzeć kolejny odcinek serialu Kochankowie, jak również premierowe odcinki włoskiego serialu Non ci resta che il crimine, kontynuacji filmu Między nami gangsterami z 2019 roku.

APPLE TV+

Dziś w Apple TV+ zadebiutowały serial dokumentalny Patriots: Dynastia z Nowej Anglii, opowiadający o New England Patriots, słynnej drużynie futbolu amerykańskiego, i film animowany Snoopy przedstawia: Witaj w domu, Franklinie!. W serwisie dostępne są także 5. odcinek Władców przestworzy i - już od środy - premierowe 3 odcinki fantastycznego serialu Nowy styl, opowiadającego o tym, jak słynni projektanci mody z Christianem Diorem i Coco Chanel na czele radzili sobie w trakcie niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej.

INNE SERWISY