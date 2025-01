Pac-Man może być ofiarą walki Justina Baldoniego i Blake Lively. Film w niebezpieczeństwie

Fot. CapCom

W sierpniu ogłoszono, że Justin Baldoni wyreżyseruje i wyprodukuje film aktorski o Pac-Manie we współpracy z Bandi Namco Entertainment, które odpowiada za bohatera z gier wideo. Według prestiżowego portalu The Hollywood Reporter filmowiec chciał podzielić się tą informacją ze światem, ponieważ wierzył, że – według wiadomości wysłanej przez Baldoniego do jego zespołu odpowiadającego za PR – pomoże mu to "ruszyć dalej" w kontekście całego zamieszania z It Ends With Us.

Przypominamy, że już przed premierą filmu internauci zwrócili uwagę na fakt, że większość obsady przestała obserwować filmowca. Chcieli odkryć, co wydarzyło się za kulisami, ponieważ byli pewni, że doszło do jakiegoś konfliktu. Poza tym marketing Blake Lively wywołał falę oburzenia w mediach społecznościowych. W związku z tym nawet zanim aktorzy weszli w spór prawny, It Ends With Us wywoływało kontrowersje. Miałoby więc sens, że ogłoszenie nowego projektu mogłoby pomóc Justinowi Baldoniemu niejako pożegnać się z tą erą.

Wygląda jednak na to, że film o Pac-Manie, przynajmniej w reżyserii Justina Baldoniego, może nigdy nie powstać. Wszystko przez konflikt prawny filmowca z Blake Lively, która oskarżyła go o molestowanie seksualne na planie It Ends With Us. To sprawiło, że WME porzuciło zarówno Baldoniego, jak i jego firmę produkcyjną Wayfarer, znacznie utrudniając im rozwijanie kolejnych projektów. Zdaniem The Hollywood Reporter, obecnie są nikłe szanse na to, że film powstanie, a jeśli tak, to w późniejszym terminie, gdy sprawa ucichnie. Portal zwraca uwagę na fakt, że Blake Lively i jej mąż Ryan Reynolds mają ogromne wpływy w Hollywood, więc Wayfarer może ponieść ogromne straty.

The Hollywood Reporter poprosiło Bandai Namco o komentarz w sprawie, jednak producent odpowiedzialny za Pac-Mana nie odpowiedział na ich prośbę.