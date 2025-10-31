Wydanie weekendowe
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+ i innych.
W ten weekend nie zabraknie wielu świetnych propozycji do obejrzenia na VOD. Z nowymi sezonami powróciły takie seriale, jak Wiedźmin czy Mayor of Kingstown. Zadebiutowały też nowe odcinkowe produkcje, jak To: Witajcie w Derry i Droga do prawdy. Na fanów animacji czekają Gwiezdne Wojny: Wizje i Disney Twisted-Wonderland: Animacja. Warto również sprawdzić film Ballada o drobnym karciarzu, w którym w głównej roli występuje Colin Farrell.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
NETFLIX
Na ten weekend Netflix przygotował dwie nowości warte uwagi:
- Bez tchu (2025) - hiszpański serial. Ten dramat medyczny, w którym emocje sięgają zenitu, a romanse kwitną, błysakwicznie wdarł się na listy Top 10 Netflix w 69 krajach. Premiera 2. sezonu 31 października.
- Zła influencerka (2025) - południowoafrykański serial dramatyczny. Samotna matka - i fałszerka luksusowych torebek - łączy siły z zapatrzoną w siebie influencerką, aby sprzedać swoje produkty i uwolnić się od długów. Premiera 31 października.
Jeśli te tytuły nie wzbudziły Waszego zainteresowania to na pewno znajdziecie coś dla siebie spośród produkcji, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia.
- Inwigilacja (2025) - duński serial dramatyczny. Emocjonujący skandynawski thriller o policyjnej stażystce, która przyjmuje drugą tożsamość, aby podejść przemytnika narkotyków za pośrednictwem osoby, której ufa on najbardziej. Premiera 27 października.
- Haftbefehl: Historia prawdziwa (2025) - film dokumentalny. Osobiste wywiady z artystą o pseudonimie Haftbefehl i jego bliskimi odsłaniają historię niemieckiej ikony rapu, która z brutalną szczerością rozlicza się ze swoim życiem. Premiera 28 października.
- Ballada o drobnym karciarzu (2025) - film kryminalny. Lekkomyślny hazardzista lord Doyle ma długi do spłacenia i pogoń do zgubienia. Czy zdoła wygrać wolność, albo chociaż zaprosić ścigającą go detektyw na kolację i tańce? Premiera 29 października.
- Władcy Rio (2025) - brazylijski serial dramatyczny. W świecie nielegalnego hazardu w Rio szczęście to za mało. W tym mafijnym serialu dramatycznym wygrana wymaga poświęcenia miłości, lojalności, rodziny - a nawet własnej krwi. Premiera 29 października.
- Aileen: Królowa seryjnych zabójców (2025) - film dokumentalny. Aileen Wuornos była jedną z nielicznych seryjnych morderczyń. Ten dokument przybliża jej historię i zbrodnie, od molestowania w dzieciństwie po wyznania w celi śmierci. Premiera 30 października.
- Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę (2025) - meksykański serial dokumentalny. Niepublikowane nagrania i wywiady na wyłączność odsłaniają prawdę o geniuszu, poświęceniach i różnicach między publicznym i prywatnym życiem piosenkarza Juana Gabriela. Premiera 30 października.
- Wiedźmin (2025) - serial fantasy. Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć. Premiera 4. sezonu 30 października.
- Syn osła (2025) - australijski serial komediowy. Theo wpada na kolejne chaotyczne pomysły, aby nie dopuścić do skonfiskowania auta. Tymczasem jego umierający ojciec nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę nerki. Premiera 30 października.
- Amsterdam Empire (2025) - holenderski serial dramatyczny. Kiedy romans Jacka wychodzi na światło dzienne, jego żona Betty knuje niecny plan, aby odebrać mu to, co kocha najbardziej - imperium coffeeshopów Szakal. Premiera 30 października.
Ponadto na Netflix trafiło wiele ciekawych filmów na licencji, w tym wszystkie filmy z serii Shrek i Jacka Reachera. Nie zabraknie też w ofercie świątecznych produkcji.
- Garfield (2024)
- Moje wielkie greckie wesele 3
- Pokémon: Detektyw Pikachu
- Pamięć absolutna (1990) - od 1.11
- Kot w butach - od 1.11
- Okruchy dnia - od 1.11
- Kevin sam w Nowym Jorku - od 1. 11
- Kevin sam w domu - od 1. 11
DISNEY+
Na Disney+ trafiły dwie animacje, które powinny spodobać się fanom Gwiezdnych Wojen oraz anime.
- Gwiezdne Wojny: Wizje (2025) - antologia powraca z dziewięcioma nowymi odcinkami anime stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowym stylu celebrują mitologię „Gwiezdnych wojen”. Premiera wszystkich odcinków 3. sezonu 29 października.
- Disney Twisted-Wonderland: Animacja (2025) - anime. Dawno, dawno temu Wielka Siódemka panowała w Mrocznej Krainie Czarów. Ich legendarne czyny były tak sławne, że prestiżowa szkoła magii - Akademia Nocnego Kruka - postanowiła nazwać swoje domy na cześć każdego z członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej Wróżki. Yuken (Yu), zwyczajny licealista, nie wiedział o istnieniu tego miejsca- aż do chwili, gdy nagle zostaje przeniesiony w sam środek ceremonii powitalnej. Teraz będzie musiał stawić czoła potworom oraz uczniom szkolącym się na magów, a jego brak magicznych zdolności zostanie wielokrotnie wystawiony na próbę. Czy Yo znajdzie sposób, by wrócić do swojego świata? Premiera pierwszego odcinka 29 października.
Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:
APPLE TV+
Na Apple TV+ pojawiła się w tym tygodniu jedna nowość. To Droga do prawdy od twórców Kulawych koni.
- Droga do prawdy (2025) - dramat detektywistyczny. W spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu. Z miejsca tragedii znika dziewczynka, która mieszkała tam wraz z rodziną. Sąsiadka, Sarah (Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej dziewczynki i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë (Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie. Premiera dwóch pierwszych odcinków 29 października.
Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:
- The Morning Show
- Kulawe konie (finał sezonu)
- Ostatnia rubież
- Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin
- Kasa
PRIME VIDEO
Na Prime Video zadebiutowały dwie nowości. Na uwagę zasługuje Hedda, w której w główną rolę wcieliła się Tessa Thompson.
- Hazbin Hotel - serial animowany. Po zwycięstwie Charlie nad armią nieba do hotelu napływają nowi goście. Ku zdziwieniu Charlie, wielu z nich nie szuka odkupienia, tylko zemsty. W tym samym czasie Wielcy Włodarze wykorzystują rosnące napięcie i brak równowagi w niebie. Premiera 2. sezonu 29 października.
- Hedda (2025) - dramat. Nia DaCosta przedstawia prowokującą, nowoczesną wersję kultowej sztuki Henrika Ibsena. HEDDA (Tessa Thompson) jest rozdarta pomiędzy bolesną tęsknotą za dawną miłością a cichym dogorywaniem w obecnym życiu. Tej pełnej wydarzeń nocy eksplodują długo skrywane żądze i napięcia, a Hedda i wszyscy wokół wpadają w wir manipulacji, namiętności i zdrady. Premiera 29 października.
SkyShowtime
Do serwisu trafił wyczekiwany pierwsze odcinek 4. sezonu Mayor of Kingstown z Jeremy'm Renner'em w głównej roli.
- Burmistrz Kingstown (2025) - thriller. W nowym sezonie Mike traci kontrolę nad Kingstown, gdy po upadku Rosjan w mieście pojawiają się nowi gracze walczący o władzę. Sytuacja wymyka się spod kontroli i przeradza w wojnę gangów, która grozi pogrążeniem miasta w chaosie. W tym samym czasie jego bliscy są w większym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek wcześniej, a Mike musi zmierzyć się z nową, wyjątkowo upartą naczelniczką więzienia, by ochronić swoich ludzi i stawić czoła demonom przeszłości. Premiera pierwszego odcinka 30 października.
Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:
- Dexter: Zmartwychwstanie
- Suits: L.A.
- Tulsa King
- Glina. Nowy rozdział
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
HBO Max
Najważniejszą premierą października na HBO Max jest serialowy prequel filmów To i To: Rozdział 2, którego pierwszy odcinek już zadebiutował na platformie.
- To: Witajcie w Derry - Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise. Premiera pierwszego odcinka 27 października.
Ponadto bibliotekę serwisu wzbogacił film Małe kobietki, które są najnowsza ekranizacją klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig.
CANAL+
Na Canal+ pojawiła się interesująca nowość oparta na powieściach Anne Rice.
- Talamasca: Sekretny zakon (2025) - serial fantasy. Guy Anatole zostaje zwerbowany do tajemnego stowarzyszenia Talamasca. Zadaniem organizacji jest ochrona świata przed złymi mocami.
INNE SERWISY VOD:
- Nikt 2 (2025; dostępny w ofercie do kupna na Prime Video i Rakuten TV) - fabuła filmu skupia się na rodzinie głównego bohatera, Hutcha, który postanawia spędzić wakacje z bliskimi. Jednak po przyjeździe na miejsce, dzieci Hutcha stają się celem szykan ze strony grupy ludzi i pracowników lunaparku. Po tym, jak rodzina decyduje się opuścić wesołe miasteczko, Hutch zapomina telefonu i wraca tam, by ukarać agresorów. Szybko okazuje się, że miejsce, które uznali za raj turystyczny, to w rzeczywistości portowe miasto przemytników pełne przestępców.
- Zakręcony piątek 2 (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, Play Now, Pilot WP) - Akcja rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lindsay Lohan) ma już dorosłą córkę, a po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Jamie Lee Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin. Wkrótce przekonują się, że niektóre zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.