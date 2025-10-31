VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+ i innych.

W ten weekend nie zabraknie wielu świetnych propozycji do obejrzenia na VOD. Z nowymi sezonami powróciły takie seriale, jak Wiedźmin czy Mayor of Kingstown. Zadebiutowały też nowe odcinkowe produkcje, jak To: Witajcie w Derry i Droga do prawdy. Na fanów animacji czekają Gwiezdne Wojny: Wizje i Disney Twisted-Wonderland: Animacja. Warto również sprawdzić film Ballada o drobnym karciarzu, w którym w głównej roli występuje Colin Farrell.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (31 października - 2 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, CANAL+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował dwie nowości warte uwagi:

Bez tchu Premiera 2. sezonu 31 października.

Zła influencerka (2025) - południowoafrykański serial dramatyczny. Samotna matka - i fałszerka luksusowych torebek - łączy siły z zapatrzoną w siebie influencerką, aby sprzedać swoje produkty i uwolnić się od długów. Premiera 31 października.

Jeśli te tytuły nie wzbudziły Waszego zainteresowania to na pewno znajdziecie coś dla siebie spośród produkcji, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia.

Inwigilacja Premiera 27 października.

Haftbefehl: Historia prawdziwa (2025) - film dokumentalny. Osobiste wywiady z artystą o pseudonimie Haftbefehl i jego bliskimi odsłaniają historię niemieckiej ikony rapu, która z brutalną szczerością rozlicza się ze swoim życiem. Premiera 28 października.

Ballada o drobnym karciarzu Premiera 29 października.

fot. Netflix

Wiedźmin - fragment 4. sezonu Geralt spotyka Regisa. Zobacz więcej Reklama

Syn osła Premiera 30 października.

Amsterdam Empire Premiera 30 października.

Ponadto na Netflix trafiło wiele ciekawych filmów na licencji, w tym wszystkie filmy z serii Shrek i Jacka Reachera. Nie zabraknie też w ofercie świątecznych produkcji.

DISNEY+

Na Disney+ trafiły dwie animacje, które powinny spodobać się fanom Gwiezdnych Wojen oraz anime.

Gwiezdne Wojny: Wizje (2025) - antologia powraca z dziewięcioma nowymi odcinkami anime stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowym stylu celebrują mitologię „Gwiezdnych wojen”. Premiera wszystkich odcinków 3. sezonu 29 października.

Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3 Zobacz więcej Reklama

Disney Twisted-Wonderland: Animacja (2025) - anime. Dawno, dawno temu Wielka Siódemka panowała w Mrocznej Krainie Czarów. Ich legendarne czyny były tak sławne, że prestiżowa szkoła magii - Akademia Nocnego Kruka - postanowiła nazwać swoje domy na cześć każdego z członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej Wróżki. Yuken (Yu), zwyczajny licealista, nie wiedział o istnieniu tego miejsca- aż do chwili, gdy nagle zostaje przeniesiony w sam środek ceremonii powitalnej. Teraz będzie musiał stawić czoła potworom oraz uczniom szkolącym się na magów, a jego brak magicznych zdolności zostanie wielokrotnie wystawiony na próbę. Czy Yo znajdzie sposób, by wrócić do swojego świata? Premiera pierwszego odcinka 29 października.

Disney Twisted-Wonderland - zwiastun Zobacz więcej Reklama

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Na Apple TV+ pojawiła się w tym tygodniu jedna nowość. To Droga do prawdy od twórców Kulawych koni.

Droga do prawdy (2025) - dramat detektywistyczny. W spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu. Z miejsca tragedii znika dziewczynka, która mieszkała tam wraz z rodziną. Sąsiadka, Sarah (Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej dziewczynki i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë (Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie. Premiera dwóch pierwszych odcinków 29 października.

Droga do prawdy Zobacz więcej Reklama

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

PRIME VIDEO

Na Prime Video zadebiutowały dwie nowości. Na uwagę zasługuje Hedda, w której w główną rolę wcieliła się Tessa Thompson.

Hazbin Hotel - serial animowany. Po zwycięstwie Charlie nad armią nieba do hotelu napływają nowi goście. Ku zdziwieniu Charlie, wielu z nich nie szuka odkupienia, tylko zemsty. W tym samym czasie Wielcy Włodarze wykorzystują rosnące napięcie i brak równowagi w niebie. Premiera 2. sezonu 29 października.

fot. Prime Video

Hedda (2025) - dramat. Nia DaCosta przedstawia prowokującą, nowoczesną wersję kultowej sztuki Henrika Ibsena. HEDDA (Tessa Thompson) jest rozdarta pomiędzy bolesną tęsknotą za dawną miłością a cichym dogorywaniem w obecnym życiu. Tej pełnej wydarzeń nocy eksplodują długo skrywane żądze i napięcia, a Hedda i wszyscy wokół wpadają w wir manipulacji, namiętności i zdrady. Premiera 29 października.

fot. Orion Pictures // Plan B Entertainment

SkyShowtime

Do serwisu trafił wyczekiwany pierwsze odcinek 4. sezonu Mayor of Kingstown z Jeremy'm Renner'em w głównej roli.

Burmistrz Kingstown Premiera pierwszego odcinka 30 października.

Burmistrz Kingstown - 4. sezon Zobacz więcej Reklama

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Najważniejszą premierą października na HBO Max jest serialowy prequel filmów To i To: Rozdział 2, którego pierwszy odcinek już zadebiutował na platformie.

To: Witajcie w Derry - Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise. Premiera pierwszego odcinka 27 października.

Witajcie w Derry - Pennywise Zobacz więcej Reklama

Ponadto bibliotekę serwisu wzbogacił film Małe kobietki, które są najnowsza ekranizacją klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig.

CANAL+

Na Canal+ pojawiła się interesująca nowość oparta na powieściach Anne Rice.

fot. AMC

INNE SERWISY VOD:

fot. materiały prasowe