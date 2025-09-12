Wydanie weekendowe
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime i inne)
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Canal+ i innych.
Ten tydzień obfitował w sporo świetnych nowości na VOD, więc w weekend widzowie nie mają powodów do narzekań. W streamingu zadebiutowały seriale Breslau, Grupa zadaniowa oraz Ta dziewczyna, w którym wystąpiły Olivia Cooke i Robin Wright. Z nowymi sezonami powrócili: komedia Zbrodnie po sąsiedzku, a także The Walking Dead: Daryl Dixon oraz Minuta ciszy. Na uwagę zasługuje Dexter: Zmartwychwstanie, który kontynuuje historię seryjnego mordercy. Na fanów animacji czeka Helluva Boss. Z kolei miłośnicy dokumentów powinni też sprawdzić Charlie Sheen: Dokument oraz Piękna i Bester.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (12 - 14 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, HBO Max i inne)
NETFLIX
Na ten weekend Netflix przygotował wiele nowości z różnych stron świata:
- Piękna i Bester (2025) - serial dokumentalny. Czy ceniona doktor Nandipha wplątała się w pomoc w ucieczce z więzienia Thabo Besterowi? Ten mrożący krew w żyłach dokument analizuje niejasne powiązania tej dwójki. Premiera 12 września.
- Nie ten Paryż (2025) - komedia romantyczna. Marzenia uczestniczki programu randkowego o Paryżu rozpadają się jak zeschła bagietka, gdy dziewczyna trafia do Paryża w Teksasie, na ranczo czarującego młodego kowboja. Premiera 12 września.
- Ratu Ratu Queens: Serial (2025) - indonezyjski serial komediowy. Cztery kobiety, które opuściły rodzinną Indonezję, zaprzyjaźniają się i rozwiązują niezwykłe problemy, próbując radzić sobie z życiem w Nowym Jorku. Premiera 12 września.
- Ty i wszystko inne (2025) - koreański serial dramatyczny. Ścieżki dwóch kobiet, które w młodości łączyła burzliwa przyjaźń, schodzą się na nowo, gdy jedna prosi drugą o towarzyszenie jej w ostatnich dniach życia. Premiera 12 września.
- Klątwy (2025) - argentyński serial dramatyczny. Dziecko gubernatora znika w ważnym dla jego kariery momencie. Rozdarty między ambicją a rodzinnymi sekretami musi więc podjąć decyzję - polityka czy bezpieczeństwo córki. Premiera 12 września.
Jeśli te tytuły nie przypadły Wam do gustu to możecie też sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia:
- Charlie Sheen: Dokument (2025) - Charlie Sheen opowiada o swoim życiu w filmie dokumentalnym o jego błyskotliwej karierze w Hollywood, upadku oraz drodze do uzdrowienia. Premiera 10 września.
- Zabite (2025) - meksykański serial dramatyczny. Serial o siostrach Baladro, które w latach 60. prowadziły w Meksyku domy publiczne i dopuszczały się bezlitosnych morderstw. Adaptacja powieści Jorge Ibarguengoitii. Premiera 10 września.
- Akademia łotrów (2025) - filipiński dramat komediowy. Pracownica restauracji przeniesiona przez tajemniczy telewizor do szkoły dla filmowych antybohaterów znajduje nowy cel w życiu i sposób odegrania się na wrogach. Premiera 11 września.
- Wilczy król (2025) - serial animowany. Wspaniały przygodowy serial fantasy, w którym chłopak z ludu dorasta i dowiaduje się, że jest ostatnim z rodu wilkołaków i dziedzicem tronu. Premiera 2. sezonu 11 września.
- Dziennik porzuconej dziewczyny (2025) - szwedzki serial romantyczny. Niegrzeczna i aktualna opowieść o singielce próbującej randkować w Malmo. Na podstawie bestsellerowej powieści Amandy Romare pod tym samym tytułem. Premiera 11 września.
- Tyler Perry's Beauty in Black (2025) - amerykański serial dramatyczny. Kimmie już jako nastolatka trafiła na bruk i została zmuszona do pracy w seksbiznesie. Teraz chce odmienić swój los, ale macki chicagowskiego półświatka łatwo jej nie wypuszczą. Premiera 2. sezonu 11 września.
DISNEY+
W tym tygodniu Disney+ ma do zaproponowania swoim subskrybentom świetne nowości:
- Breslau (2025) - Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne. Premiera 12 września.
- Zbrodnie po sąsiedzku (2025) - Po śmierci ukochanego portiera Lestera, Charles, Oliver i Mabel rozpoczynają własne śledztwo. Tajemnicza zbrodnia w ich luksusowym apartamentowcu Arconia na Manhattanie wciąga ich w mroczny świat nowojorskich miliarderów, mafiosów i podejrzanych mieszkańców. Czy uda im się odkryć prawdę, zanim sami staną się ofiarami? Premiera 5. sezonu 9 września.
- Zagubieni w dżungli (2025) - po katastrofie lotniczej czworo dzieci musi przetrwać 40 dni w kolumbijskiej dżungli. Premiera 13 września.
- Gdzie jest mój agent? (2015) - Agencja Stern po śmierci założyciela walczy o przetrwanie wśród gwiazd, dramatów i intryg. Wszystkie odcinki już dostępne.
APPLE TV+
W tym tygodniu na Apple TV+ nie trafiły żadne nowości. Ale mimo to warto nadrobić nowe odcinki seriali:
- Platoniczna przyjaźń
- Fundacja (finał sezonu)
- Acapulco
- Wódz wojownik
- Inwazja
Prime Video
Na Prime Video w tym tygodniu pojawiło się kilka interesujących nowości, które warto sprawdzić:
- Ta dziewczyna (2025) - w tym thrillerze psychologicznym Laura (Robin Wright) ma wszystko – karierę, męża i cudownego syna, Daniela. Jednak jej idealne życie zostaje zaburzone, gdy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), która zmienia wszystko. Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. Dziewczyna próbuje wpłynąć na Daniela, by podnieść swój status, czy Lura przesadza? Prawda to kwestia punktu widzenia. Premiera 1. sezonu 10 września.
- Helluva Boss (2019) - Ta komediowa animacja dla dorosłych widzów przedstawia perypetie, wybryki i relacje Impulsywnych Morderczych Profesjonalistów, w skrócie I.M.P – grupy demonów-zabójców z piekła, którzy zawodowo mordują ludzi na Ziemi. Premiera sezonów 1-2 10 września.
- Liczy się każda minuta (2025) - Minęły 24 godziny odkąd dr Ángel utknął pod gruzami i nikt nie wie, co się z nim dzieje. Służby ratunkowe zostają wstrzymane przez rząd. Pepín i studenci dołączają do wolontariuszy w zawalonej uczelni, a Camila odkrywa mroczny sekret, w który zaangażowane jest wojsko. W tym samym czasie nad wszystkimi czyha zagrożenie ponownym wstrząsem. Premiera 2. sezonu 12 września.
SkyShowtime
SkyShowtime może się pochwalić jedną nowością w tym tygodniu. Na platformę trafiły dwa nowe odcinki wyczekiwanego serialu Dexter: Zmartwychwstanie, w którym do swojej roli powrócił Michael C. Hall.
- Dexter: Zmartwychwstanie (2025) - akcja serialu Dexter: Zmartwychwstanie rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (w tej roli Michael C. Hall) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem. Premiera dwóch pierwszych odcinków 12 września.
HBO Max
W tym tygodniu na HBO Max trafił nowy serial pt. Grupa zadaniowa, w którym występują Mark Ruffalo i Tom Pelphrey:
- Grupa zadaniowa - Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Premiera pierwszego odcinka 8 września.
- Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji - Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.
Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto wybrane tytułu:
- Historia Souleymane'a- Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.
- Blade Runner 2049 - Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.
- To skomplikowane - Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.
- Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa - Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.
- Czas mroku - Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.
- Grindhouse: Death Proof - Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.
- Grindhouse: Planet Terror - Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.
- Wojownicze żółwie ninja - Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.
- Żarty i papierosy - Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”.
CANAL+
Na Canal+ zadebiutował nowy sezon serialu Minuta ciszy z Robertem Więckiewiczem, a także 3. sezon spin-offu The Walking Dead.
- The Walking Dead: Daryl Dixon (2025) - W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 8 września.
- Minuta Ciszy (2025) - Historia emerytowanego listonosza z miasteczka, który podejmuje nierówną walkę z potentatem branży funeralnej. Kiedy życiowe okoliczności zmuszają go do otworzenia własnego domu pogrzebowego, jego świat zmienia się.