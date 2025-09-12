VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Canal+ i innych.

Ten tydzień obfitował w sporo świetnych nowości na VOD, więc w weekend widzowie nie mają powodów do narzekań. W streamingu zadebiutowały seriale Breslau, Grupa zadaniowa oraz Ta dziewczyna, w którym wystąpiły Olivia Cooke i Robin Wright. Z nowymi sezonami powrócili: komedia Zbrodnie po sąsiedzku, a także The Walking Dead: Daryl Dixon oraz Minuta ciszy. Na uwagę zasługuje Dexter: Zmartwychwstanie, który kontynuuje historię seryjnego mordercy. Na fanów animacji czeka Helluva Boss. Z kolei miłośnicy dokumentów powinni też sprawdzić Charlie Sheen: Dokument oraz Piękna i Bester.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (12 - 14 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, HBO Max i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował wiele nowości z różnych stron świata:

Jeśli te tytuły nie przypadły Wam do gustu to możecie też sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia:

Charlie Sheen: Dokument Premiera 10 września.

Zabite Premiera 10 września.

Akademia łotrów (2025) - filipiński dramat komediowy. Pracownica restauracji przeniesiona przez tajemniczy telewizor do szkoły dla filmowych antybohaterów znajduje nowy cel w życiu i sposób odegrania się na wrogach. Premiera 11 września.

Wilczy król Premiera 2. sezonu 11 września.

Dziennik porzuconej dziewczyny Premiera 11 września.

Tyler Perry's Beauty in Black Premiera 2. sezonu 11 września.

DISNEY+

W tym tygodniu Disney+ ma do zaproponowania swoim subskrybentom świetne nowości:

Breslau Premiera 12 września.

Breslau - plakat serialu Disney+ Zobacz więcej Reklama

Zbrodnie po sąsiedzku Premiera 5. sezonu 9 września.

fot. 20th Television

APPLE TV+

W tym tygodniu na Apple TV+ nie trafiły żadne nowości. Ale mimo to warto nadrobić nowe odcinki seriali:

Prime Video

Na Prime Video w tym tygodniu pojawiło się kilka interesujących nowości, które warto sprawdzić:

Ta dziewczyna (2025) - w tym thrillerze psychologicznym Laura (Robin Wright) ma wszystko – karierę, męża i cudownego syna, Daniela. Jednak jej idealne życie zostaje zaburzone, gdy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), która zmienia wszystko. Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. Dziewczyna próbuje wpłynąć na Daniela, by podnieść swój status, czy Lura przesadza? Prawda to kwestia punktu widzenia. Premiera 1. sezonu 10 września.

Ta dziewczyna - kadr z serialu Prime Video Zobacz więcej Reklama

Helluva Boss (2019) - Ta komediowa animacja dla dorosłych widzów przedstawia perypetie, wybryki i relacje Impulsywnych Morderczych Profesjonalistów, w skrócie I.M.P – grupy demonów-zabójców z piekła, którzy zawodowo mordują ludzi na Ziemi. Premiera sezonów 1-2 10 września.

fot. Amazon MGM Studios

Liczy się każda minuta (2025) - Minęły 24 godziny odkąd dr Ángel utknął pod gruzami i nikt nie wie, co się z nim dzieje. Służby ratunkowe zostają wstrzymane przez rząd. Pepín i studenci dołączają do wolontariuszy w zawalonej uczelni, a Camila odkrywa mroczny sekret, w który zaangażowane jest wojsko. W tym samym czasie nad wszystkimi czyha zagrożenie ponownym wstrząsem. Premiera 2. sezonu 12 września.

fot. Prime Video

SkyShowtime

SkyShowtime może się pochwalić jedną nowością w tym tygodniu. Na platformę trafiły dwa nowe odcinki wyczekiwanego serialu Dexter: Zmartwychwstanie, w którym do swojej roli powrócił Michael C. Hall.

Dexter: Zmartwychwstanie (2025) - akcja serialu Dexter: Zmartwychwstanie rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (w tej roli Michael C. Hall) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem. Premiera dwóch pierwszych odcinków 12 września.

Dexter: Zmartwychwstanie - oficjalny kadr z nowego serialu o fikcyjnym seryjnym mordercy. To kontynuacja przygód Dextera Morgana Neil Patrick Harris jako Lowell - jego alter ego to The Tattoo Collector. Zobacz więcej Reklama

HBO Max

W tym tygodniu na HBO Max trafił nowy serial pt. Grupa zadaniowa, w którym występują Mark Ruffalo i Tom Pelphrey:

Grupa zadaniowa - Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Premiera pierwszego odcinka 8 września.

Grupa zadaniowa Zobacz więcej Reklama

Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji - Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.

Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto wybrane tytułu:

CANAL+

Na Canal+ zadebiutował nowy sezon serialu Minuta ciszy z Robertem Więckiewiczem, a także 3. sezon spin-offu The Walking Dead.

The Walking Dead: Daryl Dixon Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 8 września.

The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon Zobacz więcej Reklama