VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten ostatni weekend listopada na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Prime Video i innych.

Nowy sezon Stranger Things zdominuje ten weekend na VOD. Możecie też wybrać programy dokumentalne, jak The Beatles: Antologia, Chris Hemsworth: niezapomniana podróż czy Zaginieni: Wyścig z czasem. Na uwagę zasługuje Prehistoryczna planeta: Epoka Lodowcowa. Fani animacji mogą sprawdzić nowe sezony Pora na przygodę: Fionna i Cake i W poszukiwaniu CzarLa.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (28 - 30 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

W tym tygodniu Netflix wyczyścił swój harmonogram dla premiery nowych odcinków Stranger Things. Jeśli nie jesteście fanami tego serialu to zawsze możecie sprawdzić dokumenty lub komedię romantyczną pt. Świąteczny skok.

Zaginieni: Wyścig z czasem Premiera 2. sezonu 24 listopada.

Świąteczny skok (2025) - komedia romantyczna. Ona umie otwierać zamki. On potrafi się włamywać do monitoringu. Chcą ukraść w Wigilię duże pieniądze. Czy przy okazji łupem padną ich serca? Premiera 26 listopada.

Stranger Things Premiera pierwszej części 5. sezonu 27 listopada.

Stranger Things 5 Zobacz więcej Reklama

Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie (2025) - film dokumentalny. Skąd wzięło się słynne zdjęcie z wojny w Wietnamie? Ten dokument zagłębia się w kwestię autorstwa epokowej fotografii. Premiera 28 listopada.

Bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:

DISNEY+

W tym tygodniu Disney+ przygotował dwa ciekawe dokumenty. Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka serialu Genialna Morgan.

The Beatles: Antologia (2025) - serial dokumentalny. The Beatles: Antologia to przełomowy serial dokumentalny poświęcony życiu i czasom najbardziej wpływowego i uwielbianego zespołu wszech czasów, opowiadany przez samych Beatlesów. Pięknie odrestaurowany przez Park Road Post Petera Jacksona w Wellington w Nowej Zelandii, ten pouczający serial zawiera odcinek z niepublikowanymi wcześniej materiałami filmowymi z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem podczas tworzenia projektu muzycznego i oryginalnego serialu „Anthology” w latach 90. Dokument ukazuje trudne, pełne ambicji początki zespołu, aż po fenomen Beatlemanii i światową sławę. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zabierają nas w podróż, podczas której ponownie przeżywają wzloty i upadki oraz zwroty akcji w długiej i burzliwej ośmioletniej karierze zespołu The Beatles. Premiera 26 listopada.

fot. Disney+ // Apple Corps // Capitol Records // Granada Television

Chris Hemsworth: niezapomniana podróż Premiera 24 listopada.

fot. Disney+

APPLE TV

W weekend na Apple TV warto wybrać dwa poniższe seriale, które powróciły z nowymi sezonami:

Prehistoryczna planeta: Epoka Lodowcowa (2025) dokument. Ten niezwykły serial dokumentalny Jona Favreau i producentów "Zielonej planety" pozwala w nowatorski sposób podziwiać cuda natury. Przenieś się do epoki, gdy dostojne dinozaury i inne niesamowite stworzenia chodziły, pływały i latały po naszej planecie. Premiera 3. sezonu 26 listopada.

W poszukiwaniu CzarLa (2025) - animacja. Zmuszona do ucieczki z podziemnego sanktuarium, Eva po raz pierwszy wychodzi na powierzchnię i odkrywa świat, jakiego się nie spodziewała. Podróżując przez niebezpieczne, pełne tajemnic tereny wraz ze swoją robotyczną matką, ogromnym wodnym stworem i niebieskim towarzyszem o nieznanym pochodzeniu, dziewczyna szuka odpowiedzi na jedno pytanie: czy jest ostatnim człowiekiem na Ziemi? Premiera 3. sezonu 26 listopada.

fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki bardzo dobrych seriali:

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, dlatego jest to dobry czas, aby nadrobić nowe odcinki seriali:

Prime Video

Na Prime Video pojawił się film Ona jedzie z przodu, w którym w głównej roli występuje Taron Egerton.

fot. Fifth Season // Makeready // Super Frog

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

HBO MAX

Na HBO Max w tym tygodniu zadebiutowały nowe odcinki seriali:

Pora na przygodę: Fionna i Cake - Kiedy Fionna i Cake stają w obliczu potężnego nowego wroga, zwracają się o pomoc do byłego Króla Lodu, Simona Petrikova. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 27 listopada.

Człowieku, to jest Floryda II - Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 29 listopada.

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto tytyły:

Bliżej

Czarny pies

Rodzaje życzliwości

Le Mans '66 - Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Od 29 listopada.

fot. materiały prasowe

Alita: Battle Angel - Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga.

Kształt wody Od 30 listopada.

CANAL+

Na Canal+ nie pojawiły się żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD: