VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max i inne)

Wydanie weekendowe
Co obejrzeć w ten ostatni weekend listopada na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Prime Video i innych.
Nowy sezon Stranger Things zdominuje ten weekend na VOD. Możecie też wybrać programy dokumentalne, jak The Beatles: Antologia, Chris Hemsworth: niezapomniana podróż czy Zaginieni: Wyścig z czasem. Na uwagę zasługuje Prehistoryczna planeta: Epoka Lodowcowa. Fani animacji mogą sprawdzić nowe sezony Pora na przygodę: Fionna i Cake i W poszukiwaniu CzarLa.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
NETFLIX
W tym tygodniu Netflix wyczyścił swój harmonogram dla premiery nowych odcinków Stranger Things. Jeśli nie jesteście fanami tego serialu to zawsze możecie sprawdzić dokumenty lub komedię romantyczną pt. Świąteczny skok.
- Zaginieni: Wyścig z czasem (2025) - serial dokumentalny. Tak wyglądają śledztwa w sprawie zaginięć oczyma policjantów: od pierwszych nerwowych chwil aż do momentu odnalezienia poszukiwanych - żywych lub martwych. Premiera 2. sezonu 24 listopada.
- Świąteczny skok (2025) - komedia romantyczna. Ona umie otwierać zamki. On potrafi się włamywać do monitoringu. Chcą ukraść w Wigilię duże pieniądze. Czy przy okazji łupem padną ich serca? Premiera 26 listopada.
- Stranger Things (2025) - serial science fiction. Listopad roku 1987. Przyjaciele omijają żołnierzy, aby poszukać Vecny po drugiej stronie - nie zauważają jednak zagrożenia, które jest znacznie bliżej. Premiera pierwszej części 5. sezonu 27 listopada.
- Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie (2025) - film dokumentalny. Skąd wzięło się słynne zdjęcie z wojny w Wietnamie? Ten dokument zagłębia się w kwestię autorstwa epokowej fotografii. Premiera 28 listopada.
Bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:
DISNEY+
W tym tygodniu Disney+ przygotował dwa ciekawe dokumenty. Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka serialu Genialna Morgan.
- The Beatles: Antologia (2025) - serial dokumentalny. The Beatles: Antologia to przełomowy serial dokumentalny poświęcony życiu i czasom najbardziej wpływowego i uwielbianego zespołu wszech czasów, opowiadany przez samych Beatlesów. Pięknie odrestaurowany przez Park Road Post Petera Jacksona w Wellington w Nowej Zelandii, ten pouczający serial zawiera odcinek z niepublikowanymi wcześniej materiałami filmowymi z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem podczas tworzenia projektu muzycznego i oryginalnego serialu „Anthology” w latach 90. Dokument ukazuje trudne, pełne ambicji początki zespołu, aż po fenomen Beatlemanii i światową sławę. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zabierają nas w podróż, podczas której ponownie przeżywają wzloty i upadki oraz zwroty akcji w długiej i burzliwej ośmioletniej karierze zespołu The Beatles. Premiera 26 listopada.
- Chris Hemsworth: niezapomniana podróż (2025) - W tym intymnym filmie dokumentalnym Chris Hemsworth odwraca uwagę od siebie i kieruje ją na swojego ojca Craiga, u którego niedawno zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Zdeterminowany, by mu pomóc, Chris planuje terapeutyczną „podróż w czasie”, odwiedzając kluczowe miejsca z ich przeszłości, aby zgłębić potężną naukę o więziach społecznych – kluczowym, ale pomijanym narzędziu w ochronie zdrowia mózgu. Po drodze Chris odkrywa zaskakujące badania pokazujące, że więzi nie są dobre tylko dla duszy - mogą one również zmniejszyć ryzyko demencji, spowolnić proces pogorszenia funkcji poznawczych, a nawet przedłużyć życie. Ta emocjonująca podróż po Australii staje się dla Chrisa i Craiga okazją do pogłębienia więzi, ponownego przeżycia wspomnień i odkrycia, jak potężnym lekarstwem mogą być miłość, społeczność i nostalgia. Premiera 24 listopada.
APPLE TV
W weekend na Apple TV warto wybrać dwa poniższe seriale, które powróciły z nowymi sezonami:
- Prehistoryczna planeta: Epoka Lodowcowa (2025) dokument. Ten niezwykły serial dokumentalny Jona Favreau i producentów "Zielonej planety" pozwala w nowatorski sposób podziwiać cuda natury. Przenieś się do epoki, gdy dostojne dinozaury i inne niesamowite stworzenia chodziły, pływały i latały po naszej planecie. Premiera 3. sezonu 26 listopada.
- W poszukiwaniu CzarLa (2025) - animacja. Zmuszona do ucieczki z podziemnego sanktuarium, Eva po raz pierwszy wychodzi na powierzchnię i odkrywa świat, jakiego się nie spodziewała. Podróżując przez niebezpieczne, pełne tajemnic tereny wraz ze swoją robotyczną matką, ogromnym wodnym stworem i niebieskim towarzyszem o nieznanym pochodzeniu, dziewczyna szuka odpowiedzi na jedno pytanie: czy jest ostatnim człowiekiem na Ziemi? Premiera 3. sezonu 26 listopada.
Warto również nadrobić nowe odcinki bardzo dobrych seriali:
- Jedyna (nowe odcinki w środy)
- Ostatnia rubież
- Kasa
- Droga do prawdy
- Palm Royale
SkyShowtime
W tym tygodniu na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, dlatego jest to dobry czas, aby nadrobić nowe odcinki seriali:
- Landman: Negocjator
- Mayor of Kingstown
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy (finał sezonu)
- The Paper
- Road to Arcadia
Prime Video
Na Prime Video pojawił się film Ona jedzie z przodu, w którym w głównej roli występuje Taron Egerton.
- Ona jedzie z przodu (2025) - film akcji. Po latach odsiadki Nate (Egerton) ma niebezpiecznych wrogów – wpływowy gang, dla którego pracował w więzieniu. Pragnąc za wszelką cenę zacząć od nowa po wyjściu z więzienia, Nate zrywa kontakty z dawnymi wspólnikami. Gang mści się, zlecając zabójstwo jego rodziny. Nate zabiera Polly, swoją nieśmiałą dziesięcioletnią córkę, której prawie nie zna, i wspólnie uciekają przed zagrożeniem.
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
HBO MAX
Na HBO Max w tym tygodniu zadebiutowały nowe odcinki seriali:
- Pora na przygodę: Fionna i Cake - Kiedy Fionna i Cake stają w obliczu potężnego nowego wroga, zwracają się o pomoc do byłego Króla Lodu, Simona Petrikova. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 27 listopada.
- Człowieku, to jest Floryda II - Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 29 listopada.
Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto tytyły:
- Bliżej - Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.
- Czarny pies - Pracując dla lokalnego patrolu, który ma oczyścić miasto z bezpańskich psów przed Igrzyskami Olimpijskimi, Lang nawiązuje niespodziewaną więź.
- Rodzaje życzliwości - Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.
- Le Mans '66 - Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Od 29 listopada.
- Alita: Battle Angel - Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga.
- Kształt wody - Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród. Od 30 listopada.
CANAL+
Na Canal+ nie pojawiły się żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:
- The Office PL
- Talamasca: Sekretny zakon
- El Inmortal
- Cat’s Eyes
INNE SERWISY VOD:
- Downton Abbey. Wielki finał (2025; dostępny w ofercie do kupna na Prime Video, Rakuten TV) - Czas się pożegnać… Gdy wokół Mary wybucha afera towarzyska, a rodzina zmaga się z kłopotami finansowymi, nad Crawleyami wisi groźba kompromitacji. Muszą pogodzić się ze zmianami, a służba przygotować na nowy rozdział z kolejnym pokoleniem, od którego zależeć będą dalsze losy Downton Abbey. [opis Rakuten TV]