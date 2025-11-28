placeholder
Wydanie weekendowe

Magda Muszyńska
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max i inne)

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max i inne) fot. materiały prasowe
Co obejrzeć w ten ostatni weekend listopada na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Prime Video i innych.

Nowy sezon Stranger Things zdominuje ten weekend na VOD. Możecie też wybrać programy dokumentalne, jak The Beatles: AntologiaChris Hemsworth: niezapomniana podróż czy Zaginieni: Wyścig z czasem. Na uwagę zasługuje Prehistoryczna planeta: Epoka Lodowcowa. Fani animacji mogą sprawdzić nowe sezony Pora na przygodę: Fionna i CakeW poszukiwaniu CzarLa

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (28 - 30 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

W tym tygodniu Netflix wyczyścił swój harmonogram dla premiery nowych odcinków Stranger Things. Jeśli nie jesteście fanami tego serialu to zawsze możecie sprawdzić dokumenty lub komedię romantyczną pt. Świąteczny skok

  • Zaginieni: Wyścig z czasem (2025) - serial dokumentalny. Tak wyglądają śledztwa w sprawie zaginięć oczyma policjantów: od pierwszych nerwowych chwil aż do momentu odnalezienia poszukiwanych - żywych lub martwych. Premiera 2. sezonu 24 listopada.
  • Świąteczny skok (2025) - komedia romantyczna. Ona umie otwierać zamki. On potrafi się włamywać do monitoringu. Chcą ukraść w Wigilię duże pieniądze. Czy przy okazji łupem padną ich serca? Premiera 26 listopada. 
  • Stranger Things (2025) - serial science fiction. Listopad roku 1987. Przyjaciele omijają żołnierzy, aby poszukać Vecny po drugiej stronie - nie zauważają jednak zagrożenia, które jest znacznie bliżej. Premiera pierwszej części 5. sezonu 27 listopada. 

Stranger Things 5

arrow-left
Stranger Things 5
fot. Netflix
arrow-right

  • Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie (2025) - film dokumentalny. Skąd wzięło się słynne zdjęcie z wojny w Wietnamie? Ten dokument zagłębia się w kwestię autorstwa epokowej fotografii. Premiera 28 listopada. 

Bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:

DISNEY+

W tym tygodniu Disney+ przygotował dwa ciekawe dokumenty. Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka serialu Genialna Morgan.

  • The Beatles: Antologia (2025) - serial dokumentalny. The Beatles: Antologia to przełomowy serial dokumentalny poświęcony życiu i czasom najbardziej wpływowego i uwielbianego zespołu wszech czasów, opowiadany przez samych Beatlesów. Pięknie odrestaurowany przez Park Road Post Petera Jacksona w Wellington w Nowej Zelandii, ten pouczający serial zawiera odcinek z niepublikowanymi wcześniej materiałami filmowymi z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem podczas tworzenia projektu muzycznego i oryginalnego serialu „Anthology” w latach 90. Dokument ukazuje trudne, pełne ambicji początki zespołu, aż po fenomen Beatlemanii i światową sławę. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zabierają nas w podróż, podczas której ponownie przeżywają wzloty i upadki oraz zwroty akcji w długiej i burzliwej ośmioletniej karierze zespołu The Beatles. Premiera 26 listopada.
nullfot. Disney+ // Apple Corps // Capitol Records // Granada Television
  • Chris Hemsworth: niezapomniana podróż (2025) - W tym intymnym filmie dokumentalnym Chris Hemsworth odwraca uwagę od siebie i kieruje ją na swojego ojca Craiga, u którego niedawno zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Zdeterminowany, by mu pomóc, Chris planuje terapeutyczną „podróż w czasie”, odwiedzając kluczowe miejsca z ich przeszłości, aby zgłębić potężną naukę o więziach społecznych – kluczowym, ale pomijanym narzędziu w ochronie zdrowia mózgu. Po drodze Chris odkrywa zaskakujące badania pokazujące, że więzi nie są dobre tylko dla duszy - mogą one również zmniejszyć ryzyko demencji, spowolnić proces pogorszenia funkcji poznawczych, a nawet przedłużyć życie. Ta emocjonująca podróż po Australii staje się dla Chrisa i Craiga okazją do pogłębienia więzi, ponownego przeżycia wspomnień i odkrycia, jak potężnym lekarstwem mogą być miłość, społeczność i nostalgia. Premiera 24 listopada.
nullfot. Disney+

APPLE TV

W weekend na Apple TV warto wybrać dwa poniższe seriale, które powróciły z nowymi sezonami:

  • Prehistoryczna planeta: Epoka Lodowcowa (2025) dokument. Ten niezwykły serial dokumentalny Jona Favreau i producentów "Zielonej planety" pozwala w nowatorski sposób podziwiać cuda natury. Przenieś się do epoki, gdy dostojne dinozaury i inne niesamowite stworzenia chodziły, pływały i latały po naszej planecie. Premiera 3. sezonu 26 listopada.

  • W poszukiwaniu CzarLa (2025) - animacja. Zmuszona do ucieczki z podziemnego sanktuarium, Eva po raz pierwszy wychodzi na powierzchnię i odkrywa świat, jakiego się nie spodziewała. Podróżując przez niebezpieczne, pełne tajemnic tereny wraz ze swoją robotyczną matką, ogromnym wodnym stworem i niebieskim towarzyszem o nieznanym pochodzeniu, dziewczyna szuka odpowiedzi na jedno pytanie: czy jest ostatnim człowiekiem na Ziemi? Premiera 3. sezonu 26 listopada.
fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki bardzo dobrych seriali:

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, dlatego jest to dobry czas, aby nadrobić nowe odcinki seriali: 

Prime Video

Na Prime Video pojawił się film Ona jedzie z przodu, w którym w głównej roli występuje Taron Egerton.

  • Ona jedzie z przodu (2025) - film akcji. Po latach odsiadki Nate (Egerton) ma niebezpiecznych wrogów – wpływowy gang, dla którego pracował w więzieniu. Pragnąc za wszelką cenę zacząć od nowa po wyjściu z więzienia, Nate zrywa kontakty z dawnymi wspólnikami. Gang mści się, zlecając zabójstwo jego rodziny. Nate zabiera Polly, swoją nieśmiałą dziesięcioletnią córkę, której prawie nie zna, i wspólnie uciekają przed zagrożeniem.
nullfot. Fifth Season // Makeready // Super Frog

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

HBO MAX

Na HBO Max w tym tygodniu zadebiutowały nowe odcinki seriali:

  • Pora na przygodę: Fionna i Cake - Kiedy Fionna i Cake stają w obliczu potężnego nowego wroga, zwracają się o pomoc do byłego Króla Lodu, Simona Petrikova. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 27 listopada.
  • Człowieku, to jest Floryda II - Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 29 listopada. 

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto tytyły:

  • Bliżej - Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.
  • Czarny pies - Pracując dla lokalnego patrolu, który ma oczyścić miasto z bezpańskich psów przed Igrzyskami Olimpijskimi, Lang nawiązuje niespodziewaną więź.
  • Rodzaje życzliwości - Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.
  • Le Mans '66 - Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Od 29 listopada.
Le Mans 66fot. materiały prasowe
  • Alita: Battle Angel - Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga.
  • Kształt wody - Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród. Od 30 listopada.

CANAL+

Na Canal+ nie pojawiły się żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD:

  • Downton Abbey. Wielki finał (2025; dostępny w ofercie do kupna na Prime Video, Rakuten TV) -  Czas się pożegnać… Gdy wokół Mary wybucha afera towarzyska, a rodzina zmaga się z kłopotami finansowymi, nad Crawleyami wisi groźba kompromitacji. Muszą pogodzić się ze zmianami, a służba przygotować na nowy rozdział z kolejnym pokoleniem, od którego zależeć będą dalsze losy Downton Abbey. [opis Rakuten TV]
nullfot. Focus Features
