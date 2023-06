Wiedźmin. Freya Allan, Joey Batey i Anya Chalotra o 3 sezonie [WYWIAD VIDEO]

Z okazji premiery 3 sezonu serialu Wiedźmin od Netlfixa i tego, że obsada przyjechała do Polski postanowiliśmy z nimi porozmawiać o tym co nas czeka tej produkcji.

Do Polski, z okazji premiery 3 sezonu serialu Wiedźmin od platformy Netflix, przyjechała cała główna obsada czyli Henry Cavill, Freya Allan, Joey Batey i Anya Chalotra. Jednak z powodu tego, że aktor żegna się z rolą Geralta okazało się, że nie będzie on udzielał wywiadów mediom i wystąpi tylko na zaplanowanym wcześniej evencie w Łodzi. Tak więc w jednym z Warszawskich hoteli spotkaliśmy się z pozostałą trójką aktorów by porozmawiać z nimi o tym co nas czeka w tej produkcji oraz jak bardzo ich postaci będą różniły się tym razem od książkowych odpowiedników. Bo o ile zmiany u Ciri były niewielkie to takiej wersji Jaskra i Yennefer fani twórczości Andrzeja Sapkowskie się raczej nie spodziewali.

Zapraszamy do obejrzenia całej naszej rozmowy: