Ile kosztował Andor? Tony Gilroy ujawnił rachunek - Disneya zabolał portfel

W Teksasie odbył się ATX Television Festival, na którym pojawił się twórca Andora, Tony Gilroy. Podczas tego wydarzenia ujawnił to, o czym scooperzy szeptali już od dawna - budżet serialu. Wygląda na to, że 24 epizody Andora kosztowały Disneya około 650 milionów dolarów.

- Nigdy nie notowałem. Dla Disneya to 650 milionów dolarów.

Taki budżet przewyższa nawet koszty produkcji Ostatniego Jedi czy Przebudzenia Mocy. Tony Gilroy potwierdził też to, co wielu podejrzewało: Disney dał mu sporą swobodę twórczą, choć nie obyło się bez ostrych negocjacji finansowych. A mowa o tym samym studiu, które obecnie otwarcie wycofuje się ze swoich wielkich ambicji streamingowych. Jak ujawnił Gilroy, podczas rozmów usłyszał od Disneya: "Streaming jest martwy". Mimo to korporacja zdecydowała się zainwestować ogromne środki właśnie w Andora.

