Wikingów podróż przez Anglię i popkulturę

Wikingowie pojawiają się w różnych mediach z różnym skutkiem i choć nie zawsze groźny łupieżca ze Skandynawii jest gwarantem sukcesu, to jednak kultura popularna uwielbia czerpać z utrwalonego mylnie wizerunku. Spójrzmy jednak szerzej na filmowe (i nie tylko) podróże Wikingów przez Anglię oraz inne miejsca Starego Kontynentu.

Gwałciciele, brutale pijący wodę z czaszek swoich wrogów, hełmy z rogami i bujne brody. Taki wizerunek wikinga utrwalił się poniekąd przez popkulturę. Trudno jednak wyobrazić sobie na ekranie historie o wikingach, którzy zajmują się rodziną, gospodarstwem i grają w gry planszowe. Historycy przy wielu okazjach dają nam oczywiście jasno do zrozumienia, że wikingowie wypływali głównie po to, aby poznawać świat i zaspokoić swoją żądzę przygody, a nie tylko niszczyć i gwałcić. Dzięki temu mogli chociażby odkryć Amerykę przed Kolumbem. Jasne, odbywali podróże na Zachód i Południe w celu grabienia, czasem handlowania, ale ich wyprawy kolonizacyjne ostatecznie zakończyły się klapą. Świat szybko zapomniał o wikingach, ale mogli oni powrócić do masowej wyobraźni właśnie dzięki popkulturze. To nic, że w większości jest to wyobrażenie mylne i przesadzone.

Wikingowie wdarli się do ludzkich umysłów dzięki Amerykanom, którzy baczniej zaczęli przyglądać się historii swojego kontynentu. Odkrywając znaczenie średniowiecznych Skandynawów, dość szybko stało się jasne, że można wykorzystać ich historię w sposób komercyjny. Powracamy znowu do stereotypowego postrzegania wikinga jako potężnego żeglarza, odkrywcę, wojownika i poganina wierzącego, że po śmierci uda się do Walhalli, gdzie popijać będzie trunki ze zmarłymi bohaterami. Takie też przedstawienie poniekąd zaprezentowano widzom w filmie Wiking z 1928 roku w reżyserii R.W. Neila.

materiały prasowe

Tam grupa odzianych w skóry wojowników idzie po swoje w Nortumbrii. Jest to średniowieczne królestwo anglosaskie, zatem mamy początek filmowej wędrówki przez tereny obecnej północnej Anglii. Oczywiście jest to film powstający w Stanach Zjednoczonych, zatem dla większego zainteresowania publiki, fabuła pcha tytułowych wikingów i porwanego młodzieńca z Anglii właśnie do Ameryki. Co wyróżnia film Neila? Bajkowość i przygoda, która cechowała wikingów nawet w historycznych źródłach dalekich od hollywoodzkiego przedstawienia.

Prawdziwym jednak renesansem wojowników ze Skandynawii okazała się megaprodukcja Wikingowie w reżyserii Richarda Fleischera z 1958 roku. W główną rolę wcielił się sam Kirk Douglas, który dodatkowo był producentem tego filmu. Jego dziecięcym marzeniem było wcielenie się w wikinga, dlatego tutaj dominują właśnie bajkowe wyobrażenia na temat ich prezencji. Historycy są zgodni w określaniu tego filmu dalekim od rzetelności przedstawienia faktów. Fabuła jest bardzo prosta, ale odegrana brawurowo i do dziś wiele scen robi wrażenie swoim rozmachem i pomysłowością. Tutaj także śledzimy losy bohaterów podczas jednej z wypraw na Wyspy Brytyjskie. Całość intrygi rozgrywa się jednak w wielu innych, malowniczych miejscach i świetnie oddaje to klimat morskich podróży. Niczego innego nie można było jednak spodziewać się po Douglasie, który mógł przelać swoje młodzieńcze fascynacje na duży ekran i rozpocząć modę na wikingów. Film przy sporym jak na tamte czasy budżecie 5 milionów dolarów zarobił robiące wrażenie 7,6 miliona dolarów.

Wikingowie z 1958 roku musieli odcisnąć piętno na filmowcach nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W 1963 roku do kin trafiła produkcja Długie łodzie wikingów w reżyserii Jacka Cardiffa, zatem mamy do czynienia z filmem angielsko-jugosłowiańskim. To nie odbiera jednak rozmachu całemu projektowi, który także zaprasza swojego widza do malowniczych krain, podróży i poszukiwania skarbu. W historycznych miejscach Wielkiej Brytanii bohaterowie zabawiają na bardzo krótko, ruszają następnie do południowej Hiszpanii i Północnej Afryki. To oferuje znacznie inny klimat i stylistykę, co pokazuje ogrom możliwości płynących z przedstawiania różnorodnych wypraw wikingów.

Materiały prasowe

Przez lata miłośnicy kultury popularnej mogli podziwiać historie o wikingach realizowane na serio z zachowaniem utartego przekonania o ich brutalności. I tak powstał Eryk wiking, brytyjsko-szwedzka produkcja mocno nawiązującą do skeczów Monty Pythona. Tutaj tytułowy bohater zmęczony jest łupieniem i gwałceniem, zatem postanawia zacząć wieść normalne życie. Po takim ukazaniu wikingów odbiorcy nie musieli długo czekać na wykorzystanie tych motywów w formach skierowanych do dzieci i młodzieży. Weźmy chociażby animacje Asterix i Wikingowie oraz serię Jak wytresować smoka. W tym drugim przypadku nie mieliśmy akurat rzeczywistych krain. Odstąpiono też od historycznych faktów, ale wciąż wpisywało się to w trend przedstawiania wikingów jako ludu dumnego i walecznego.

Duże wrażenie robi film Outlander z 2008 roku. Reżyser Howard McCain w sposób bardzo kreatywny nawiązuje do staroangielskiego poematu zatytułowanego Beowulf. Tutaj mamy w grze statek kosmiczny z wojownikiem na pokładzie, który rozbija się w krainie opanowanej przez wikingów. Jest też niebezpieczna bestia zagrażająca istnieniu. Beowulf jest jednym z najstarszych dzieł literatury staroangielskiej, co ma swoje odzwierciedlenie w częstym nazywaniu tego dzieła pomnikiem kultury anglosaskiej. Mieliśmy nawet film o tym tytule. Za jego kamerą stanął Robert Zemeckis. Zrealizowana w 3D produkcja z dzisiejszej perspektywy może razić formą, ale strukturalnie i fabularnie robi wrażenie.

Przez lata dostaliśmy szereg mniej lub bardziej udanych produkcji z wikingami i nawet ta część przytoczona wyżej nie zawsze oceniana jest wysoko. Na wyprawę do Wielkiej Brytanii i obserwowanie konfliktu Anglosasów i wojowników ze Skandynawii zabierają nas takie produkcje jak Vikingdom: Krwawe zaćmienie, Hammer of the Gods - Młot bogów. Z nieco młodszych filmów jest jeszcze Saga Wikingów, w którym bohaterowie po wygnaniu z ojczyzny udają się do Anglii, aby wykupić swoją wolność. Jakościowo nie są to produkcje rażące swoją indolencją, ale nie udało się w tym wypadku zrobić czegoś, co zapisałoby się w umysłach fanów popkultury. To uczyniła dopiero stacja History, tworząc fabularny serial o wikingach.

History

Wikingowie zadebiutowali z pierwszym odcinkiem w 2013 roku. Swego czasu był to jeden z najlepiej ocenianych seriali w telewizji. Widzowie oglądali produkcję zrealizowaną z dużym rozmachem i wyróżniającą się nieco innym podejściem do przedstawienia wikingów. Brakuje tutaj chociażby hełmów z rogami i innych stereotypowych spojrzeń. Otrzymaliśmy brutalne widowisko z bohaterami, których losy interesują widzów. Jest zatem wszystko, żeby wikingów sprzedać komercyjnie, ale też mieć na uwadze historyczne fakty. Szkoda tylko, że całość obniża znacząco loty po 3. sezonie i twórcom niekoniecznie udaje się udźwignąć fenomen, który stworzyli. Będąc przy temacie brytyjskich podróży: widzowie doświadczą wypraw do średniowiecznych terenów obecnej Wielkiej Brytanii, a wizualna strona serialu może zapewnić wszystko na odpowiednim poziomie.

Wikingowie podróżujący przez świat i trafiający lub zahaczający o Wielką Brytanię znajdują się nie tylko w filmach i serialach. Dostarczają to także gry wideo z Ancestors Legacy czy nadchodzącym Assassin's Creed: Valhalla na czele. Jest też bogata literatura, bo inne media nie śpią i potrafią czerpać garściami z fenomenów wypracowanych przez poprzednie filmowe produkcje lub serial History. To nie jest jeszcze koniec podróży wikingów po kulturze popularnej, zdecydowanie nie powiedzieli oni jeszcze swojego ostatniego słowa.