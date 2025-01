Czy Robotnik powróci w Sonicu 4? Jim Carrey jest na to otwarty!

foto. materiały prasowe

Jim Carrey powrócił w filmie Sonic 3: Szybki jak błyskawica w roli Geralda Robotnika. W wywiadzie dla Cinema Today został zapytany, czy wystąpiłby w zapowiedzianej niedawno czwartej części.

Sonic 4 – wypowiedź Jima Carreya

Zdecydowanie jestem otwarty. Jestem otwarty na ten pomysł, zwykle przychodzą do mnie z kolejnym pomysłem, a jeśli moja reakcja to "brzmi zabawnie", to idę w to. Nie czuję się ograniczony do niczego w życiu, chyba, że to coś, co mnie interesuje. Z pewnością kocham tą ekipę, kocham gang, który tworzy te filmy i kocham fanów. W tym jest wiele dobrej energii, świetne reakcje, a fani wskakują z pytaniami "A co, jeśli to zrobisz?". Okazali się bardzo pomocni. Myślę, że wszyscy razem tworzymy ten film.

Sonic 4 – co wiadomo?

Sonic 4 został już potwierdzony przez SEGA i Paramount. Film zadebiutuje w kinach prawdopodobnie wiosną 2027 roku. Na razie nie znamy żadnych szczegółów fabularnych.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica – fabuła, gdzie oglądać

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica zadebiutował już w polskich kinach.