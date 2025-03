Christopher Nolan “jest niczym niezależny twórca, ale z szaloną ilością pieniędzy”. Aktor o Odysei

Warner Bros.

Każdy w Hollywood chciałby pracować z Christopherem Nolanem. Nie tylko jego produkcje są doceniane przez krytyków, widownię i zarabiają świetne pieniądze, to jeszcze reżyser pozwala aktorom na błyszczenie na ekranie. Mówił o tym Cillian Murphy, który zdradził, iż Nolan pozwala na wiele improwizacji i ufa swoim aktorom.

Jak wygląda praca z Christopherem Nolanem nad Odyseją? "Jest niczym niezależny twórca, ale..."

Kolejnym projektem reżysera jest The Odyssey, do której aktualnie trwają zdjęcia. Całość ma być adaptacją słynnej Odysei Homera. Gwiazdorska obsada, efekty praktyczne i zdjęcia z planu świadczące o wielkim rozmachu produkcji zdają się pokrywać z doniesieniami o olbrzymim budżecie, największym w karierze Nolana. Mimo tego zdaniem Johna Leguizamo, który bierze udział w produkcji, tych pieniędzy wcale nie czuć, ale w tym dobrym sensie.

[Nolan] dysponuje szalonym budżetem, nie jest mały, ale prowadzi produkcję tak jakby to był film niezależny. Nie robi tego, co każe mu jakaś komisja. Nie robi tego, co każe mu studio. Jest niczym niezależny twórca, ale z szaloną ilością pieniędzy.

Odyseja - co wiadomo?

Pojawiły się także doniesienia, że film może ukazać się z kategorią R - wskazywałaby na to drastyczność sceny, którą w Grecji kręcono m.in. z udziałem Lupity Nyong'o i Benny'ego Safdiego.

Przypomnijmy, że w obsadzie dzieła w reżyserii Christophera Nolana są także m.in. Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales i Maurice Compte. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać szczegóły ich ról.