Willem Dafoe o filmie Biedne istoty: Nie mogłem odmówić [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Podczas tegorocznego 31. Festiwalu Energa Camerimage w Toruniu spotkaliśmy się z aktorem Willem Dafoe, by porozmawiać o urokach pracy aktora. Zapraszamy do obejrzenia naszej rozmowy.

Do Torunia na 31. edycję Festiwalu Camerimage przyjechał w tym roku aktor Willem Dafoe, który promował między innymi najnowszą produkcję w reżyserii Yorgosa Lanthimosa pod tytułem Biedne istoty. Polska premiera tego filmu została zaplanowana dopiero na 19 stycznia 2024 roku, ale publiczność zgromadzona na festiwalu miała okazję zapoznać się z tą produkcją wcześniej na specjalnym pokazie.

Udało nam się spotkać z Dafoe i porozmawiać o jego początkach w zawodzie aktorka. Staraliśmy się zrozumieć, czym kieruje się podczas wyboru projektów. W końcu w jego dość obszernej filmografii znajdują się prawie wszystkie gatunki. Aktor nie stroni od wielkich blockbusterów (Spider-Man, Speed 2: Wyścig z czasem) i filmów artystycznych (Lighthouse). Willem Dafoe opowiada nam na przykład, co skłoniło go do zagrania roli żołnierza w Plutonie – produkcji znanego pisarza i początkującego reżysera Olivera Stone'a.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszych wywiadów:

Willem Dafoe – wywiad

Biedne Istoty – opis fabuły

Niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.