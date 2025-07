Marvel oszalał. Oto najniebezpieczniejszy Spider-Man w historii i utopia mutantów

Fot. Marvel Comics

Reklama

Marvel postanowił poświęcić cały tydzień, by dzielić się z fanami informacjami o Age of Revelations. Na razie wiemy, że wszystko rozpocznie się od numeru Age of Revelations #0. Później pojawi się one-shot o tym samym tytule, a następnie zaczną się ukazywać kolejne serie. Niektóre z zeszytów brzmią naprawdę ciekawie. Mamy na przykład zmutowanego Spider-Mana, przemierzającego zgliszcza Nowego Jorku, w którym panuje tajemniczy wirus, a także nowego Wolverine'a i drużynę zebraną przez Mr. Sinistera, by obalić rządy Revelation.

Age of Revelations: nadchodzące komiksy

Okładki, tytuły i opisy zeszytów możecie zobaczyć poniżej:

Amazing X-Men #1 Zobacz więcej Reklama