Muzyka TEGO filmu "naruszyła samą tkaninę czasu". Hans Zimmer wyróżnia film Nolana

Pod koniec 2024 roku było głośno o Hansie Zimmerze, niemieckim kompozytorze, który tworzył muzykę do wielu legendarnych filmów w przeszłości. Chodzi o wykluczenie kompozytora i jego pracy nad Diuną 2 z udziału w głównym konkursie Oscarów 2025, chociaż nadal może on otrzymać nominację za ścieżkę dźwiękową do innego filmu wojennego z poprzednich dwunastu miesięcy, czyli Blitz. Przypomnijmy, że Diuna 2 została zdyskwalifikowana, ponieważ w filmie powielono zbyt wiele motywów muzycznych z poprzedniej części.

Muzyka TEGO filmu "naruszyła samą tkaninę czasu"

Hans Zimmer w rozmowie z Vulture zostawił za sobą temat Oscarów, a zamiast tego wskazał na najbardziej innowacyjną ścieżkę dźwiękową, którą stworzył. Nic dziwnego, że padło na film Christophera Nolana.

Wybieram Incepcję, ponieważ przy niej udało mi się naruszyć samą tkaninę czasu. Jest pewien moment, kiedy trzy rzeczą dzieją się naraz. Tak jakby trzy pociągi się mijały w tym samym czasie, ale z inną prędkością, a potem wszystkie się ze sobą spotykają, harmonizują i odlatują z powrotem do swoich małych światów. Interstellar też jest ciekawy, bo użyliśmy w nim organów piszczałkowych. Nikt poza horrorami nie używa organów piszczałkowych.

