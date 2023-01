Alec Baldwin usłyszał zarzuty - chodzi o śmierć na planie Rust. Zdaniem prawnika aktora to pomyłka

fot. IMDb.com

Alec Baldwin usłyszał dwa zarzuty o nieumyślne spowodowanie śmierci na planie Rust. Adwokat aktora skomentował sprawę: jego zdaniem decyzja sądu to pomyłka, a jego klient polegał na profesjonalistach, którzy zapewniali go, że w broni nie ma nabojów.

Za nieumyślne spowodowane śmierci grozi aktorowi 18-miesięczny wyrok więzienia i grzywna w wysokości 5000 dolarów, czyli w przybliżeniu 20 tysięcy złotych. Według biura prokuratora okręgowego Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed (rekwizytorka) i David Halls staną przed dwoma zarzutami, co w praktyce oznacza, że ława przysięgłych nie zdecyduje tylko, czy są winni, ale pod którą definicją.

Alec Baldwin - prawnik aktora o zarzutach

Ta decyzja zniekształca tragiczną śmierć Halyny Hutchins i jest wielką pomyłką systemu sprawiedliwości. Pan Baldwin nie miał żadnego powody, by przypuszczać, że w pistolecie są prawdziwe kule - czy gdziekolwiek na planie filmowym. Polegał na profesjonalistach, z którymi pracował, a oni zapewnili go, że w broni nie ma prawdziwych naboi. Będziemy walczyć z tymi oskarżeniami i wygramy.

Alec Baldwin - co sądzą prokuratorzy o sprawie?

Andrea Reeb, prokurator wyznaczona przez prokurator okręgową do zbadania sprawy, skomentowała to tak:

Jeśli ktokolwiek z tych trzech osób - Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed czy David Halls - wykonali swoją pracę, to Halyna Hutchins wciąż by z nami dzisiaj była. To tak proste. Dowody jasno wskazują na zaniedbanie bezpieczeństwa na planie Rust. W Nowym Meksyku nie ma miejsca na plany filmowe, które nie traktują poważnie bezpieczeństwa publicznego i tego, jak powinno obchodzić się z bronią.

Prokurator okręgowa Nowego Meksyku, Mary Carmack-Altwies, stwierdziła za to, że Alec Baldwin nie zrobił nic, co powinien, by upewnić się, że ludzie wokół niego są bezpieczni. Dodała, że aktor nie dostanie darmowej przepustki tylko ze względu na swój zawód.