Zaskakujące informacje o 2. sezonie serialu Cross. Cóż za tempo produkcji!

Cross to nowy serial Prime Video z Aldisem Hodgem w roli głównej. Całość opiera się na cyklu książek Jamesa Pattersona. Informowaliśmy już o tym, że mimo tego, że serial jeszcze nie premierował swojego 1. sezonu, to platforma zdecydowała się na zamówienie kolejnego, co sugeruje wiarę w produkcję, której showrunnerem jest Ben Watkins.

W trakcie New York Comic Con to właśnie on podał do informacji kolejne nowinki na temat 2. sezonu. Okazuje się, że jest on już w pełni nakręcony, a przypomnijmy, że do premiery 1. serii zostało jeszcze kilka tygodni.

Chcę was uprzedzić - jeśli chcielibyście coś zobaczyć w 2. sezonie, to mam nadzieję, że się to tam znajdzie, bo już go nakręciliśmy.

Cross - co wiemy o serialu?

Jest to pokręcony thriller psychologiczny, w którym pierwsze skrzypce będzie odgrywać detektyw Alex Cross, który jest także psychologiem sądowym. Ma on unikalną zdolność wejścia do umysłu zabójców i ich ofiar, co pomaga mu ostatecznie złapać winnego.

W obsadzie są Aldis Hodge, Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford oraz Ryan Eggold.

Cross - premiera serialu 14 listopada 2024 roku na Prime Video.