Nowi członkowie Akademii Filmowej. Pięciu Polaków będzie mogło głosować w Oscarach

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej rozdała zaproszenia do członkostwa 534 osobom związanych z branżą filmową. Jeśli wszyscy je zaakceptują to na pełnej liście znajdzie się 11 120 osób, z czego 10 143 będzie uprawnionych do głosowania na filmy nominowane do Oscara oraz do kandydowania do zarządu.

Lista zaproszonych Polaków do Akademii Filmowej

Na liście zaproszonych członków znaleźli się również Polacy. Do Akademii mogą dołączyć:

reżyser/scenarzysta Magnus von Horn

kostiumografka Małgorzata Fudala – Prawdziwy ból, Dziewczyna z igłą

producent Mariusz Włodarski

operator filmowy Jacek Laskus

operatorka filmowa Monika Lenczewska – Miasto kłamstw, Animal

Warto dodać, że Magnus von Horn, czyli szwedzko-polski filmowiec, pojawia się na liście dwa razy - w kategorii reżyserów i scenarzystów. Będzie musiał zdecydować, którą kategorię chce reprezentować. Ponadto pierwsza trójka miała okazję ze sobą pracować nie tylko przy Dziewczynie z igłą (2024), która podczas tegorocznych Oscarów reprezentowała Danię, ale również przy Sweat (2020).

Na liście zaproszonych znaleźli się również tegoroczni laureaci Oscarów, jak Mikey Madison (najlepsza aktorka za film Anora) i Kieran Culkin (najlepszy aktor drugoplanowy za Prawdziwy ból). Ponadto zaproszono także 91 aktorów, którzy zdobyli nominację do tej prestiżowej nagrody, w tym 26 zwycięzców. Są to m.in. Ariana Grande, Dave Bautista, Jodie Comer, Jason Momoa, Aubrey Plaza, Sebastian Stan, Jeremy Strong, Gillian Anderson, Stephen Graham, Andrew Scott i Danielle Deadwyler.

Jeśli wszyscy zaakceptują zaproszenia to wśród członków Akademii znajdzie się 35% kobiet, 22% społeczności niedostatecznie reprezentowanych oraz 21% osób spoza USA.

Pełną listę zaproszonych znajdziecie pod tym linkiem.