Schwarzenegger wybrał najgorszego Terminatora. Miał ochotę zakazać kręcenia tak złych filmów

77-letni aktor pojawił się w Watch What Happens Live z Andym Cohenem, by promować 2. sezon serialu Fubar. Rozmowa zeszła jednak na temat Terminatora. Arnold Schwarzenegger przyznał, że jego zdaniem najgorszym filmem z serii jest czwarta część. Powód jest banalny.

Arnold Schwarzenegger wybrał najgorszego Terminatora

Powiedziałbym, że najgorsza jest czwórka, ponieważ została nakręcona, gdy byłem gubernatorem i w niej nie zagrałem — wyjaśnił Arnold Schwarzenegger.

Zatem dość oczywistym powodem, dla którego Arnold Schwarzenegger uważa Terminatora: Ocalenie za najgorszy film z serii, jest fakt, że nie mógł w nim zagrać we własnej osobie. Jego postać pojawiła się w nim tylko na chwilę, dzięki technologii CGI.

Jak nakręcić Terminatora beze mnie w obsadzie? To nie ma sensu. To niemożliwe!

Aktor dodał żartobliwie, że po premierze filmu Terminator: Ocalenie groził, że jako gubernator zakaże kręcenia tak złych filmów.

Natychmiast wykonałem telefon i powiedziałem: „Uchwalę ustawę, która zabrania kręcenia tak złych filmów!” — powiedział ze śmiechem.

