Arcane - zwiastun i data premiery. Serial Netflixa oparty na League of Legends

fot. Netflix

Historia Arcane osadzona jest w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun. Jest to opowieść o początkach dwóch legendarnych bohaterek League — i o sile, która je rozdzieli. Bohaterkami są Jinx i Vi, w które wcielają się Ella Purnell i Hailee Steinfeld.

W obsadzie dubbingu są także Kevin Alejandro, Katie Leung, Jason Spisak, Toks Olagundoye, JB Blanc oraz Harry Lloyd.

Arcane - zwiastun

Jest to pierwsza próba studia Riot Games w tworzeniu serialu opartego na ich hicie. Sami go zrealizowali we współpracy z Fortiche Productions, Tencent i Netflixem.

Arcane - premiera w Netflixie odbędzie się 6 listopada 2021 roku.

