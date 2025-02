Igrzyska Śmierci - reżyser o nadchodzącym prequelu. Jak przygotować film, nie znając historii?

fot. materiały prasowe

Reklama

Wschód słońca w dożynki będzie drugim prequelem ze świata Igrzysk śmierci. Tym razem fani poznają historię Haymitcha Abernathy'ego, który był trybutem podczas drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia. Nowa powieść Suzanne Collins ukaże się już w marcu, a premierę filmowej adaptacji zaplanowano na listopad 2026 roku. Podczas rozmowy z Colliderem reżyser przyznał, że przygotowania nie są łatwe - ani dla niego, ani dla aktorów, którzy chcą brać udział w przesłuchaniach.

fot. materiały prasowe

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dożynki - reżyser o nadchodzącej adaptacji

Jak ujawnia reżyser Francis Lawrence, zdjęcia rozpoczną się w 2025 roku, jednak dotychczasowe przygotowania były mocno ograniczone ze względu na nieopublikowaną jeszcze powieść. Podczas przesłuchań aktorzy nie mogą odgrywać pewnych scen - w zasadzie wszystkie sekwencje ze Wschodu słońca w dożynki pozostają owiane tajemnicą. Z tego powodu prawdziwe przygotowania ruszą najwcześniej w kwietniu.

Suzanne Collins - Książka jeszcze nie wyszła, więc ludzie znają jedynie ogólny zarys fabuły. Wydaje mi się, że opublikowano fragment i być możewspominała o poruszanej tematyce. Na razie trochę prowadzimy własny research i nie możemy jeszcze publikować scen ani niczego w tym stylu.

Portal ScreenRant zauważa, że czas od kwietnia bieżącego roku do listopada jest dość ograniczony, co może sugerować ewentualne opóźnienie premiery adaptacji. Na razie jednak są to jedynie spekulacje i nic nie zostało potwierdzone.

Gwiazda Challengers w nowych Igrzyskach śmierci? Miałby zagrać młodego Haymitcha

Najlepsze filmy (post)apokaliptyczne w historii