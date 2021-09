Cobra Kai - zwiastun 4. sezonu. Powrót złoczyńcy z Karate Kid 3

fot. YouTube Red

4. sezon Cobra Kai to powrót Terry'ego Silvera, złoczyńcy z filmu Karate Kid 3, który będzie sojusznikiem Kreese'a w walce z Johnnym i Danielem. Pamiętamy, że Johnny i Daniel zakopali topór wojenny w finale 3. sezonu, a według zapowiedzi twórców będzie to istotna część fabuły. Gdy bohaterowie mają tego samego wroga, mogą połączyć siły i przeciwstawić mu się. Jednak będzie to o tyle interesujące, że choć mają te same intencje, to kompletnie się od siebie różnią w sposobie działania

Cobra Kai 4 - zwiastun

Tak twórcy komentowali dodanie Silvera:

- Od początku serialu ostrożnie przygotowaliśmy odpowiedni czas na wprowadzenie współtwórcy dojo Cobra Kai, Terry'ego Silvera. Ta chwila nadeszła teraz. Nie możemy się doczekać, jak cały świat doświadczy majestycznego powrotu Thoamsa Iana Griffitha do tego uniwersum.

Cobra Kai - premiera 4. sezonu 31 grudnia 2021 roku. Nie jest to jednak koniec serialu, ponieważ stał się on tak gigantycznym hitem w Netflixie, że szybko zamówiono również 5. sezon, który pewnie pojawi się na ekranach w 2022 roku.