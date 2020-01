Arrow - finał 8. sezonu zapowie serial o Green Lantern

Arrow wielokrotnie nawiązywał do superbohaterów z Green Lantern. Padały sugestie, że może nim się stać John Diggle, w którego wciela się David Ramsey. Jednak do tej pory było to tylko mruganiem okiem do fanów.

Według Ramseya to zmieni się w ostatnim odcinku 8. sezonu Arrow, który będzie pełnił rolę finału serialu. Aktor twierdzi, że fani dostaną w nim odpowiedzi na pytania dotyczące Green Lantern. Dodaje nawet, że powinni być bardzo szczęśliwi z powodu rozwoju wydarzeń, ponieważ pokaże im coś, o czym dyskutowali od lat.

Wszystko więc wskazuje, że dowiemy się, czy John Diggle to naprawdę John Stewart i będzie on Green Lanternem. Czy powinien? Niewątpliwie jakaś scena wprowadzi widzów do zapowiedzianego serialu Green Lantern, który jest tworzony dla HBO Max przez Grega Berlantiego, producenta Arrowverse.

Ramsey uważa, że to, co Berlanti przygotował jest fantastyczne i ludzie będzie naprawdę pozytywnie nakręceni na nowy serial.