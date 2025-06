Dave Bautista z rolą w rom-comie. Zagra autorkę romansów z dużym sekretem

fot. Marvel

Paramount Pictures nabyło prawa do komedii romantycznej The Romantic, za którą odpowiadają Deborah Kaplan i Harry Elfont. Główną rolę w filmie zagra Dave Bautista, znany z takich produkcji jak Strażnicy Galaktyki, Pukając do drzwi, Diuna, Blade Runner 2049 czy Glass Onion: Film z serii Na noże. Jak widać, aktor nie ma żadnego doświadczenia w rom-comach i raczej wybiera się go do ról twardzieli. Sam jednak przyznał, że marzy o tym, by zagrać głównego bohatera w komedii romantycznej. Jak widać, branża filmowa odpowiedziała na jego prośbę.

Dave Bautista z rolą w rom-comie!

Kogo zagra Dave Bautista w The Romantic? Aktor znany z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki wcieli się w autorkę bestsellerowych romansów Francine London, która skrywa wielki sekret: w rzeczywistości jest wielkim mężczyzną o imieniu Ed Schwenke. W końcu czytelnicy zaczynają domyślać się, że coś jest nie tak. By chronić swoją reputację i prawdziwą tożsamość, postanawia zatrudnić kobietę, która mogłaby udawać pisarkę na konwencie dla fanów książek miłosnych. Nie będzie jednak łatwo, bo na wydarzeniu jest obecna również cyniczna dziennikarka, która nienawidzi romansów niemal równie mocno, co kłamców.

Na razie nie wybrano reżysera The Romantic. Maximum Effort będzie producentem. Dave Bautista zagra główną rolę. Za projekt odpowiadają Deborah Kaplan i Harry Elfont. To na razie wszystkie szczegóły, które ujawniono.

Strażnicy Galaktyki - mroczne detale z komiksów

