Batman - Barry Keoghan jako Joker. Wycięta scena trafiła do sieci!

Batman to nowy film Matta Reevesa, który trwa prawie trzy godziny. W kampanii promującej widowisko, wiele mówiło się na temat usuniętego materiału z produkcji i planach na wersję reżyserską. Reżyser w wywiadach zdradzał, że nakręcono między innymi scenę w Arkham, w której Batman spotyka się po raz pierwszy z tajemniczym więźniem i wypytuje go o Riddlera. Reeves dodał, że to początkowa droga postaci, który nie jest jeszcze Jokerem i sam twórca nie wie jeszcze, czy postać ta pojawi się w kontynuacji.

W jednej z ostatnich scen, która trafiła do filmu, widzimy Riddlera w więzieniu w Arkham. Opowiada on o tym, jak jego plan został udaremniony przez Batmana. W celi obok niego jest człowiek z wieloma bliznami na twarzy, w którego wciela się właśnie Barry Keoghan. Próbuje on uspokoić sąsiada i nawet oferuje mu, że zostanie jego przyjacielem. A potem zaczął się śmiać, co ostatecznie utwierdziło fanów w przekonaniu, że mamy do czynienia z wczesną wersją Jokera. Teraz do sieci trafiła wspomniana wyżej scena, w której Batman spotyka się z antagonistą, a która nie trafiła ostatecznie do filmu: