Matthew Lillard powróci w Krzyku 7! Tak skomentował to jego kolega z planu

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Matthew Lillard powróci do franczyzy Krzyku w nadchodzącym filmie z serii. Ostatnio skomentował to jego kolega z planu Krzyku 7, Mason Gooding w wywiadzie dla Entertainment Weekly.

Matthew Lillard był ogromną częścią mojego zrozumienia i miłości do tej franczyzy od bardzo, bardzo dawna. Kiedy rozważasz jego twórczość w kontekście pierwszego Krzyku, zdajesz sobie sprawę, że to tak naprawdę on panował nad sytuacją i był bardziej uziemiony, biorąc pod uwagę okoliczności. Widząc, gdzie zabiorą nas to zrozumienie i dynamika w 7, to znacznie różni się od tego, co ktokolwiek będzie w stanie przewidzieć i oni absolutnie tego dostarczą.

Nie mogę się doczekać reakcji ludzi na to, co stworzą, że tak powiem, z Matthew i Scottem, bo to coś niezwykłego.