Batman nadal niepokonany w box office. Nieoczekiwany sukces filmu anime

fot. materiały prasowe

Batman podoba się ludziom, więc sobie go polecają. Efektem tego jest kolejny raz niski spadek frekwencji w wysokości zaledwie 45% w trzecim weekendzie wyświetlania. Tym razem w Ameryce Północnej zebrano 36,8 mln dolarów. Jest to trzeci najlepszy weekend w historii Warner Bros po filmach Mroczny Rycerz (42,6 mln dolarów) i Wonder Woman (41,2 mln dolarów). Łącznie na tym rynku zebrano 300,1 mln dolarów. Niebawem przebije takie hity jak Batman v Superman (330,3 mln dolarów) i Aquaman (335,1 mln dolarów). Według firmy EntTelligence na Batmana sprzedano 23 mln biletów w Ameryce Północnej. Jest to drugi najwyższy wynik czasów pandemii w ciągu pierwszych 17 dni emisji w kinach. Lepszy jest tylko Spider-Man: Bez drogi do domu z wynikiem 50 mln biletów.

Na świecie też radzi sobie wyśmienicie, notując spadek frekwencji w wysokości 46%. Tym razem zbiera 49,1 mln dolarów (razem 298 mln dolarów). Sumując, na koncie 598,1 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Niestety debiut w Chinach poszedł fatalnie z wynikiem 12,1 mln dolarów i nie zapowiada się, by był film był hitem w tym kraju. Powodem jest pandemią koronawirusa i zamknięcie 43% kin w kraju.

Drugie miejsce na rynku amerykańskim to niespodzianka w postaci filmu anime Jujutsu Kaisen 0, Zebrał on 17,7 mln dolarów. Na japońską produkcję sprzedano 1,3 mln biletów. Do tego zebrano 4,4 mln dolarów z 9 krajów. Wiadomo, że anime jest największym hitem w Japonii. Łącznie do tej pory osiągnięto 144,7 mln dolarów.

W TOP 10 w Ameryce Północnej jest jeszcze jedna istotna nowość w postaci świetnie ocenianego przez krytyków X. Zebrał on 4,4 mln dolarów. Budżet nie jest znany, ale na pewno był niewielki. Film raczej będzie notować spadki, bo widzowie nie podzielają entuzjazmu dziennikarzy.

