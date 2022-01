Batman - nowy spot i grafiki. Carmine Falcone wchodzi na scenę

fot. materiały prasowe

W materiałach promocyjnych filmu Batman nie było zbyt dużo postaci gangstera znanego jako Carmine Falcone. Wciela się w niego John Turturro, który w nowym spocie kompletnie nie boi się Mrocznego Rycerza. Te kilka sekund ujęć pokazuje, że jego rola w filmie może być całkiem interesująca.

Batman - spot

Batman - zdjęcia i plakaty

Do sieci trafiły też nowy plakaty i grafiki promocyjne. Jest też okładka magazynu Total Film.

https://twitter.com/MoolbbuSB/status/1486655965617213440

Batman

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje przerażenie w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek personifikacji zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

W obsadzie są Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Matt Reeves wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał z Mattsonem Tomlinem. Za zdjęcia odpowiada Greg Fraser.

Batman - premiera tylko w kinach w Polsce i na świecie już 4 marca 2022 roku.

