Aktor składa obietnicę fanom DC. Zrobi wszystko, by jak najlepiej przenieść kultową postać na ekran

DC

Latarnie to nowy serial ze świata DCU. Głównymi bohaterami będą Hal Jordan i John Stewart. Pierwszego z nich zagra Kyle Chandler, a drugiego Aaron Pierre, który jak sam przyznaje, bardzo kocha swoją postać.

W tej chwili jestem skupiony na pięknym projekcie, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Chodzi o serial Latarnie, w którym zagram wspaniałą postać, Johna Stewarta, którego bardzo kocham – powiedział Aaron Pierre, gdy dziennikarz spytał go o nadchodzące projekty.

Aktor złożył również obietnicę fanom DC. Zrobi wszystko, by jak najlepiej zagrać Johna Stewarta w serialu Latarnie.

Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by przenieść go na ekran tak, by spodobało się to widzom i mogli cieszyć się postacią.

Dodatkowo Aaron Pierre niedawno zmienił styl: zgolił zarost i podciął włosy. Dzięki temu jeszcze bardziej przypomina Johna Stewarta i wielu fanów zgaduje, że zrobił to właśnie ze względu na rolę.

