Mechaniczny krab z Załogi rozbitków pełen easter eggów. Wasze ulubione droidy mogły paść jego ofiarą

W 6. odcinku serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków grupa dzieciaków kontynuowała swoje przygody po zdradzie Joda. Doszło do pewnych konfliktów wewnątrz grupy i podziału jej na dwie części, ale ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Niewiele jednak brakowało, żeby skończyło się tragicznie, ponieważ KB i Wim natknęli się na wielkiego, mechanicznego kraba, który zbierał do swojej skorupy różnego rodzaju śmieci. Okazuje się, że nie były one wcale przypadkowe.

Wideo opublikowane przez oficjalne konto Gwiezdnych Wojen na X (wcześniej Twitter) zdradza całą masę nawiązań do poprzednich filmów. Poza tym, że mechanicznego kraba zwanego Tet'Niss lub "Mamą Krabem", stworzono za pomocą efektów praktycznych i użycia miniatur, to upewniono się, by pojawiło się tam wiele mrugnięć okiem do fanów. Otóż pośród śmieci zebranych przez Tet'Niss i schowanych w skorupie można wypatrzeć:

R2-D2;

C-3PO;

K-2SO;

fragmenty Sokoła Millenium;

fragmenty Katooni, statku Hondo Ohnaki;

fragmenty imperialnej maszyny kroczącej;

fragmenty X-Winga.

