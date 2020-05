Batwoman - zwiastun i zdjęcia z finału 1. sezonu. Kto złoczyńcą w drugim?

Do sieci trafiły materiały promujące finał Batwoman. Mamy więc opis fabuły, zwiastun oraz zdjęcia zapowiadające ten odcinek.

W nim też do Gotham powracają dawni bohaterowie, aby wyrównać rachunki. To sprawia, że Batwoman i Kane są w defensywie. Alice odkrywa coś, co pomoże jej zniszczyć Batwoman, ale zaczyna tracić kontrolę nad Myszą i Hushem. Przez to staje się coraz bardziej szalona. Luke skupia się na odkryciu sposobu, jak ochronić Batwoman przed Alice, a Mary ma szansę być siostrą, którą Kate cały czas potrzebowała. Julia musi ostrzec Sophie o osobie, która pociąga za wszystkie sznurki. W ostatecznej konfrontacji Kane nie chce wycofać się z wojny z Batwoman, a to doprowadzi do tego, że Kate będzie mieć zlamane serce.

Batwoman - zdjęcia z finału

Batwoman: sezon 1, odcinek 20

Batwoman - zwiastun finału

W wywiadzie po emisji 19. odcinka showrunnerka Caroline Dries wyjawiła, kto będzie głównym czarnym charakterem 2. sezonu. Ma być to Safiyah Sohail znana z komiksów.

- Wiemy że widzowie myślą sobie tak: Temu serialowi brakuje tylko piratek lesbijek. Uwielbiam historię Safiyah w komiksach i wiedzieliśmy, że w pewnym momencie chcieli ją wprowadzić. Nie chcieliśmy jednak jej zmarnować lub wyczerpać w pierwszym sezonie, gdy tak dużo się dzieje. Dlatego szykujemy ją, by była czarnym charakterem w 2. sezonie.

