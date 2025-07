Pierwsze recenzje serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Czy to udana kontynuacja?

fot. materiały prasowe

Już 11 lipca w USA będą mieć premierę dwa pierwsze odcinki Dexter: Zmartwychwstanie, który skupia się na dalszych losach tytułowego seryjnego mordercy (Michael C. Hall). Dziennikarze mieli już okazję obejrzeć cztery pierwsze epizody, które ocenili bardzo pozytywnie.

Dexter: Zmartwychwstanie

W serwisie Rotten Tomatoes Dexter: Zmartwychwstanie ma 100% "świeżości" (pozytywnych opinii) na podstawie 21 recenzji. Nowy serial otrzymał już nawet Certyfikat Świeżości. Krytycy podkreślają, że to udany powrót, który dostarcza rozrywki na poziomie pierwszych czterech sezonów Dextera, produkowanych przez Clyde'a Phillipsa. Właśnie takiego Dextera widzowie chcieli zobaczyć od czasu zakończenia oryginału.

Fred Topel z United Press International podkreślił, że nowy serial może nie daje tak świeżego startu, jak było to w przypadku Dexter: Nowa krew, ale po rozwiązaniu kilku luźniejszych wątków z tej kontynuacji, nowy sezon naprawdę wciąga.

Cade Onder z ComicBook.com pisze, że serial jest pełen emocji, czarnego humoru, wciągającej i dramatycznej historii oraz kolejnego wybitnego występu Michaela C. Halla. Krytycy chwalą scenariusz, który jest błyskotliwy, postacie są o wiele bardziej złożone, a dylematy moralne uderzają mocniej niż kiedykolwiek. A obserwowanie, jak postacie Halla i Dinklage'a ścierają się w miarę rozwoju serialu, sprawia, że całe przedsięwzięcie jest warte zachodu.

Pojawiają się też opinie, że może Dexter: Zmartwychwstanie nie jest aż tak dobry, jak oryginalny Dexter, ale na pewno uchwycił jego urok. Matt Fowler z IGN Movies podsumował nowy serial w ten sposób:

Nie stara się desperacko pozyskać nowych widzów ani starych fanów, którzy odeszli w gorszych latach... Mimo to znajduje sposób na powrót. To ekscytująca kontynuacja Nowej krwi, która teraz wypada lepiej, ponieważ Grzech pierworodny wypełnił wszystkie luki.

Dexter: Zmartwychwstanie - zdjęcia

Dexter: Zmartwychwstanie - oficjalny kadr z nowego serialu o fikcyjnym seryjnym mordercy. To kontynuacja przygód Dextera Morgana Neil Patrick Harris jako Lowell - jego alter ego to The Tattoo Collector.

Dexter: Zmartwychwstanie - fabuła

Akcja serialu Dexter: Zmartwychwstanie rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (w tej roli Michael C. Hall) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.

Dexter: Zmartwychwstanie - premiera 12 września na polskim SkyShowtime.