Film o czarnoskórym Supermanie nie powstał, bo był "zbyt woke". Co dalej z projektem?

Zanim James Gunn i Peter Safran zostali wyznaczeni przez Warner Bros. do pokierowania nowym DCU, było kilka planów na kolejne projekty, których ostatecznie nie zrealizowano, przynajmniej do tej pory. Wśród nich były dwa projekty powiązane z Supermanem. W obu przypadkach Człowiek ze stali byłby czarnoskóry.

Pierwszy z nich miał być filmem ze scenariuszem napisanym przez Ta-Nehisiego Coatesa. Akcja miała się dziać w trakcie amerykańskiego ruchu praw obywatelskich w latach 50. i 60. XX wieku. Producentem miał być J.J. Abrams.

Drugi miał być serialem skupionym na postaci Val-Zoda. Projekt był skierowany na platformę HBO Max, a produkcją miała się zająć firma należąca do Michaela B. Jordana. Dużo się mówiło, że to on wcieliłby się w głównego bohatera. Darnell Metayer i Josh Peters mieli napisać scenariusz.

Oba te projekty nie ujrzały światła dziennego i na razie nie wiadomo nic na temat ich przyszłości. Nowa plotka sugeruje jednak, że to David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery, osobiście zdecydował się na zaprzestanie prac nad filmem o czarnoskórym Supermanie, ponieważ cały pomysł był: "zbyt woke". Takie informacje przekazał serwis ComicBook.com na bazie swoich źródeł.

Niewykluczone jednak, że w przyszłości zobaczymy na ekranie czarnoskórego Supermana. James Gunn po przejęciu pieczy nad DCU nawiązał do planowanej produkcji i stwierdził, że jeśli scenariusz będzie świetny i będzie na to czas, to z pewnością mogłaby to być kolejna historia typu Elseworld w stylu Jokera, a zatem poza ramami uniwersum DCU.

