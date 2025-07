Fundacja - 3. sezon z pierwszymi recenzjami. Hit sci-fi od Apple TV+ powraca z perfekcyjną oceną

fot. materiały prasowe

Reklama

Fundacja, serial science fiction od Apple TV+, powraca z 3. sezonem. Krytycy mieli okazję go już obejrzeć, a pierwsze oceny pojawiły się w serwisie Rotten Tomatoes. Produkcja otrzymała perfekcyjny wynik 100% pozytywnych opinii, co jest rzadko spotykane.

Co dokładnie krytycy mówią o nowym sezonie Fundacji od Davida S. Goyera oraz Josha Friedmana?

Pierwsze recenzje serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Czy to udana kontynuacja?

Fundacja: sezon 3 - recenzje krytyków

Krytycy zwrócili uwagę na to, że 3. sezon serialu jest zdecydowanie lepiej poprowadzony pod kątem narracji. Jest też bardziej rozbudowany i większa jest stawka (choć ta nigdy nie była mała). Nowa seria określana jest nawet mianem wspaniałej i takiej, która sprawia, że inne seriale telewizyjne obecnie emitowane na platformach streamingowych powinny się wstydzić swojej jakości. Serial Apple TV+ prezentuje się pięknie i przekona do siebie wszystkich dotychczasowych fanów. Zaznacza się jednak, że jeśli kogoś produkcja nie przekonała do tej pory, to nowy sezon nie próbuje tego zrobić.

3. sezon Fundacji porównano nawet do Gry o tron, ale dziejącej się w kosmosie, co jest dużym komplementem. To rozbudowana, dojrzała opowieść, która porusza poważne motywy i tematy, ale wie też, kiedy zwolnić i nieco rozluźnić atmosferę. Takich przestojów nie ma jednak wiele, co jednym się spodoba, a drugim niekoniecznie. Jamie Parker z CBR określił produkcję mianem najlepszego serialu tego roku i pozycją obowiązkową dla wszystkich fanów gatunku science fiction.

Najlepsze książki science fiction w historii