Od gwiazdy tenisa w Challengers do żołnierza w DCU? Sgt. Rock może mieć nowego aktora

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. DC Comics

James Gunn zbiera wokół siebie ciekawe grono reżyserów zainteresowanych poprowadzeniem zróżnicowanych projektów w ramach DCU. Jednym z nich ma być Luca Guadagnino, który wyreżyseruje film Sgt. Rock. Do tej pory spekulowano, że w głównej roli wystąpi Daniel Craig, chociaż zaprzeczył temu Peter Safran, jeden z dwóch szefów DCU. Teraz scooperzy wskazali innego kandydata do roli.

Od gwiazdy tenisa w Challengers do żołnierza w DCU?

Na początku wiele spekulowano o tym, że to Daniel Craig wcieli się w tytułowego bohatera nowego filmu DCU. Pasowałby zdecydowanie wiekiem i doświadczeniem. Później pojawiły się doniesienia o Jeremym Allenie Whitecie, a teraz scooper MyTimeToShineH deklaruje, że Luca Guadagnino ma na oku kogoś innego, młodszego.

Zdaniem informatora nową gwiazdą Sgt. Rocka może zostać Mike Faist. Aktor zapadł w pamięć szerokiej publiczności szczególnie przy okazji Challengers z 2024 roku. Jeśli ta plotka okazałaby się prawdziwa, to byłaby to kolejna współpraca Faista i Guadagnino. Nie byłby to też jedyny powrót z ekipy Challengers, bo nad scenariuszem do Sgt. Rock pracuje już Justin Kuritzkes.

fot. Warner Bros. Pictures

