Kontynuacja powieść SF Dzieci Czasu już niebawem

Wydawnictwo Vesper już niedługo wyda kolejną powieść w ramach serii Wymiary, czyli projektu, w którym wydawana jest zróżnicowana literatura science fiction. Ukazują się tu reedycje klasyki, ale też stosunkowo nowe pozycje, znane już z polskich księgarń lub premierowe.

I do tej ostatniej kategorii należy nowa książka planowana do serii. W listopadzie zeszłego roku Vesper wydał reedycję powieści Adriana Tchaikovsky'ego pt. Dzieci Czasu, a teraz przyszła pora na premierowe wydanie kontynuacji zatytułowane Dzieci Ruiny..

W powieści tej poznajemy dalsze losy dwóch ras - ludzi i pająkopodobnych obcych - którzy uczą się współpracy i wyruszają razem na misję, by zbadać i możne przystosować do życia układ dwóch planet.

Dzieci Ruiny będą miały swoją polską premierę w przyszły piątek, 18 lipca. Powieść zostanie wydana w twardej oprawie i będzie liczyć 620 stron.

Dzieci Ruiny - opis i okładka

W poszukiwaniu życia wśród gwiazd Świat Kern opuszcza ściśle współpracująca ze sobą załoga, złożona z pająków oraz z wywodzących się z Gilgamesza ludzi. Podczas wyprawy wszyscy pasażerowie zgodnie biorą udział w eksperymentach mających na celu poprawę komunikacji oraz wymianę wiedzy między dwoma gatunkami. Nadzór został powierzony Arvanie Kern, obecnie bytu przypominającego sztuczną inteligencję.

Kiedy ich statek zapuszcza się w obcy układ słoneczny, do którego ściąga ich szczątkowa transmisja radiowa, załoga staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Toczy się tu bowiem wojna, a uwaga walczących wkrótce skupia się na nowo przybyłych.

Eony wcześniej Aegean, ziemski statek z załogą naukowców-terraformerów, przybył do podwójnego układu planet, z których jedna daje nadzieję uciekającej z umierającej Ziemi ludzkości. Planeta, którą naukowcy nazywają Nod, jest jednak już zasiedlona tajemniczymi formami życia, natomiast druga, nazwana Damaszek, pokryta jest zlodowaciałymi oceanami. I tak, podczas gdy jeden zespół postanawia znaleźć sposób pozyskiwania wody z Damaszku, który w przyszłości mógłby stać się dzięki temu planetą gotową do zamieszkania dla ludzkości, drugi ogranicza się do obserwacji oraz badania biomu na Nod. Jednak swoimi pracami nieświadomie budzą coś na planecie. Coś naprawdę obcego, ale aż nazbyt znajomego i przerażającego.