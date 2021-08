Dave Bautista był spłukany. Aktor o tym, jak Strażnicy Galaktyki uratowali mu życie

fot. Marvel

Dave Bautista jest obecnie gwiazdą, która przyciąga widzów do kin. Początki jednak miał trudne. Gdy porzucił wrestling, by zostać aktorem, nie było to doświadczenie proste i przyjemne. I to pomimo faktu, że Dwayne Johnson, obecnie największa gwiazda kina i popkultury na świecie, przetarł szlak dla byłych wrestlerów w kinie.

Aktor w rozmowie z IGN wspomina, że Strażnicy Galaktyki zmienili i uratowali mu życie. Gdy dostał rolę od Jamesa Gunna, nie pracował przez trzy lata i był totalnie spłukany.

- Kiedy mówię, że byłem spłukany, oznacza to, że mój dom został przejęty przez bank. Nic nie miałem. Sprzedałem wszystkie swoje rzeczy. Pozbyłem się wszystkiego, czego się dorobiłem na wrestlingu. Miałem również problemy z urzędem skarbowym. Byłem w tym wszystkim pogubiony.

Zobacz także:

Tłumaczy, że Drax nie tylko zmienił jego karierę, ale całe jego życie, które stało się lepsze i zaczął odnosić sukcesy.

- To wszystko było bardzo surrealistyczne. Jeszcze niedawno przed tą sytuacją pożyczałem pieniądze, by kupić jedzenie czy zapłacić za czynsz . Pożyczałem, by kupić moim dzieciom prezenty na święta. To naprawdę było niedawno przed tą zmianą. A ona była szybka, co sprawiło, że była bardziej surrealistyczna. Ale tak było - to zmieniło moje życie. To dało mi życie.

Dave Bautista powróci jako Drax w filmie Strażnicy Galaktyki 3 w 2023 roku.