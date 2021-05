MCU - mógł powstać film o Draxie i Mantis. Dave Bautista o pomyśle

fot. Marvel

Dave Bautista wcieli się ponownie w postać Draxa w Kinowym Uniwersum Marvela w filmach Thor: Love and Thunder oraz Strażnicy Galaktyki 3. Aktor w rozmowie z The Digital Spy wypowiedział się na temat przyszłości swojego bohatera w MCU. Stwierdził, że w kontrakcie ma jeszcze wspomniane dwa występy i najprawdopodobniej będzie to koniec Draxa w tym uniwersum. Oczywiście to wszystko zapewne zależy od dalszych negocjacji z Marvel Studios i niekoniecznie będziemy musieli żegnać się z Draxem.

Jednak na uwagę zasługuje inna wypowiedź Bautisty. Otóż stwierdził, że przez jakiś czas trwały rozmowy na temat filmu o Draxie i Mantis. Bautista zdradził, że był to pomysł samego Jamesa Gunna. Jednak aktor zdradził, że nie słyszał żadnych nowych informacji na temat tego projektu. Twierdzi, że raczej nie pasuje już do kierunku jaki obrano w MCU.

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Szczegóły fabuły Strażników Galaktyki 3 są trzymane w tajemnicy. Natomiast w Thor: Love and Thunder tytułowy bohater połączy siły z drużyną Strażników w walce z Gorrem Rzeźnikiem Bogów.