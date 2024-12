Guy Pearce nie może grać u Christophera Nolana. Zablokowano mu możliwość

fot. materiały prasowe

Reklama

Guy Pearce udzielił wywiadu dla Vanity Fair w ramach promocji filmu Brutalist. W rozmowie wyraził chęć ponownej współpracy z Christopherem Nolanem, której nie mógł kontynuować od czasu Memento. Jak ujawnił, możliwość ta została mu zablokowana przez decyzyjną osobę w Warner Bros., która – według jego słów – nie przepadała za jego stylem aktorstwa.

Współpraca Nolana z Guyem Pearce’em

Memento było drugim filmem Christophera Nolana, który przyniósł mu większy sukces i rozgłos. Dlaczego od tamtej pory reżyser i aktor już nie pracowali razem? Tak tłumaczy to Guy Pearce:

- Rozmawiałem z nim kilka razy przez te wszystkie lata. Przy pierwszym Batmanie i Prestiżu, ale był jeden dyrektor w Warner Bros., który całkiem otwarcie powiedział mojemu agentowi: "Nie czuję Guya Pearce’a. Nigdy to się nie zmieni i nigdy go nie zatrudnię." W pewnym sensie dobrze to wiedzieć. Uczciwe postawienie sprawy jasno. Są aktorzy, których nie czuję, ale w tym przypadku to oznaczało, że nigdy nie mogłem pracować z Chrisem.

materiały prasowe

Zdaniem Pearce’a nigdy nie zrobił nic, co mogłoby obrazić tę osobę. Po prostu ten człowiek nie wierzył w niego jako aktora. Pearce dowiedział się o tym, gdy Nolan zaprosił go do Londynu na rozmowę o możliwej roli Henriego Ducarda/Ra’s al Ghula w filmie Batman: Początek. Ostatecznie postać tę zagrał Liam Neeson.

- Decyzja o tym, że nie zagram w tym filmie, została podjęta, gdy leciałem na miejsce. Gdy dotarłem, Chris powiedział: ‘Wsiądziemy w Batmobila i pojedziemy na obiad?’”

Współpraca Christophera Nolana z Warner Bros. trwała aż do premiery Tenet w 2020 roku. Decyzja studia o jednoczesnej dystrybucji filmu w kinach i na platformach streamingowych podczas pandemii doprowadziła do zakończenia tej relacji. Oppenheimer powstał już w Universal Pictures, gdzie Nolan pracuje obecnie nad kolejnym filmem. Tym samym drzwi do potencjalnej współpracy z Guyem Pearce’em zostały otwarte.

Pearce podkreśla, że nie ma pretensji do Nolana, ponieważ decyzja o jego braku w obsadzie została podjęta niezależnie od reżysera.