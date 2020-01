Dawid Ogrodnik jako ksiądz Jan Kaczkowski. Pierwsze zdjęcia

Na pełnej petardzie (tytuł roboczy) opowiada ożyciu księdza Jana Kaczkowskiego. Dystrybutor Kino Świat pokazał pierwsze zdjęcia Dawida Ogrodnika w charakteryzacji tej prawdziwej postaci. Czy wygląda podobnie? Zobaczcie efekt próbnej sesji fotograficznej do filmu.

Za kamerą stoi Krzysztof Rzaczyński, a autorem scenariusza jest Łukasz Ludkowski. East Studio jest producentem filmu.

Czytamy, że będzie to film o wielkiej walce , o tym, że życie to seria nieustających potyczek oraz o ścieraniu się dwóch wizji Kościoła - nowej, postępowej i starej uosabianej przez hierarchów.

Dawid Ogrodnik o roli księdza Jana Kaczkowskiego

Ksiądz Jan Kaczkowski był osobą, która w dzisiejszym kapłaństwie jest wyjątkowo pożądana. To przykład duchownego, który przemawiał do wiernych ludzkim głosem. W swoim powołaniu był bardzo blisko drugiego człowieka, nie skrywał się za swoją funkcją. Miał świadomość, że ten dystans w dzisiejszym kościele nie spełnia swojej roli, co naturalnie wywoływało kontrowersje. Dla mnie, w budowaniu tej postaci nie jest najważniejszy cel, a podróż, w którą właśnie wyruszyliśmy. Mamy czas, którego nie wolno nam zmarnować. Od teraz trzeba żyć na pełnej petardzie!

Dawid Ogrodnik jak ksiądz Jan Kaczkowski

Reżyser o filmie Na pełnej petardzie (tytuł roboczy):

Z historią księdza Kaczkowskiego byłem związany, gdy ten jeszcze żył i pracował. Niezwykle fascynowało mnie to, że człowiek, który sam cierpi na nowotwór, jest w stanie z taką siłą pomagać innym. Ujęło mnie połączenie pasji i energii z jednoczesną umiejętnością zatrzymania się i oddania siebie drugiemu człowiekowi, gdy ten akurat tego najbardziej potrzebuje. Chcemy zrobić film, który da ludziom nadzieję i siłę do tego, by jakoś te swoje problemy rozwiązywali, nie poddawali się, bo ta historia w gruncie rzeczy kończy się dobrze. Ksiądz Kaczkowski umarł, ale jego dzieło trwa i się rozwija. Nasz film ma nieść mnóstwo pozytywnej energii.

Premiera w 2021 roku.