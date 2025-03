Od Jokera 2 do Wednesday. Jenna Ortega wskazuje na kogo warto czekać w 2. sezonie hitu Netflixa

Fot. Netflix

Reklama

W 2025 roku powróci wiele hitów Netflixa, w tym i Wednesday, która podbiła serca krytyków i publiczności z Jenną Ortegą w roli głównej. Aktorka jest obecnie zajęta promowaniem swojego filmu Death of a Unicorn, w którym gra razem z Paulem Ruddem. Ortega została zapytana o to, na co najbardziej czeka jeśli chodzi o 2. sezon hitu Netflixa. Odpowiedź nie pozostawiła żadnych wątpliwości.

John Goodman doznał kontuzji na planie filmu z Tomem Cruisem

Jenna Ortega wskazuje na kogo warto czekać w 2. sezonie hitu Netflixa

Jenna Ortega życzyła sobie, aby Lady Gaga dołączyła do obsady Wednesday jeszcze w 2023 roku. Rok później pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, iż znana aktorka i piosenkarka faktycznie pojawi się w 2. sezonie produkcji Netflixa. Nie zostało to jednak potwierdzone przez przedstawicieli aktorki ani Netflixa. Teraz Ortega zdała się to potwierdzić:

[Najlepsza w pracy nad 2. sezonem była] Gaga - sama jej obecność, twarz. Jest nie tylko niezwykle piękna, ale i utalentowana. Mogłaby stać w rogu i grać drzewo, a i tak dodałaby coś od siebie do sceny.

Gwiazda Wednesday dodała też, że jeszcze nie posłuchała nowego albumu koleżanki z planu, ale ma plan zmienić to w najbliższej przyszłości.

Wednesday: sezon 2 - co wiadomo?

Catherine Zeta-Jones i Luis Guzmán, czyli Morticia i Gomez Addamsów mają większe role w 2. sezonie. Tym razem aktorzy są częścią regularnej obsady. Podobna sytuacja tyczy się Isaaca Ordoneza, który gra brata Wednesday. Trzy osoby z regularnej obsady pierwszej serii w ogóle mają nie powrócić. Są to Percy Hynes White, Jamie McShane i Naomi J Ogawa. Brak White'a sugeruje rezygnację z wątku romantycznego w 2. sezonie.

Netflix - seriale oryginalne [RANKING]