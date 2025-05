Co z wielkim projektem science fiction Zacka Snydera? Były plany na 6 filmów

Fot. Netflix

Reklama

Zack Snyder zapowiadał, że ma ambitne plany na franczyzę science fiction Rebel Moon, która miała rozwijać się nie tylko na ekranie, ale również w grach i komiksach. Do tej pory wyszły jednak tylko dwa filmy, a brak informacji o kolejnych częściach sprawił, że wiele osób zaczęło podejrzewać, iż Netflix postawił już krzyżyk na sadze: Zadająca rany cieszyła się o wiele mniejszą popularnością niż poprzedniczka, poza tym oba filmy były bardzo negatywny odbiór wśród recenzentów, a według doniesień łączny budżet tych projektów miał wynieść aż 166 milionów dolarów. Obawy co do rentowności takiego przedsięwzięcia wydają się więc słuszne.

Co z wielkim projektem science fiction Zacka Snydera?

Kurt Johnstad, który napisał scenariusz do dwóch pierwszych filmów, niedawno podczas występu w podcaście I MINUTEMEN wypowiedział się na temat sagi Rebel Moon. Potwierdził, że Zack Snyder miał ambitne plany i wspólnie z innymi scenarzystami nakreślili historię, która miała rozkładać się na aż sześć filmów. Niestety wątpi, że kiedykolwiek będą mieli okazję ją opowiedzieć widzom.

Nakreśliliśmy fabułę kolejnych filmów, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego... bardzo dokładną fabułę. Zack dosłownie zaplanował cały świat. Wiemy, dokąd moglibyśmy się udać. Napisaliśmy i nakreśliliśmy szkic. Drugi film miał być o znalezieniu księżniczki, trzeci miał upewnić się, że jest tam, gdzie być powinna, na tronie, rządząc sprawiedliwie.

W obliczu tak konkretnych planów zadano scenarzyście pytanie, czy zamierzają nakręcić 3. część Rebel Moon. Kurt Johnstad odpowiedział:

Z odrobiną szczęścia i bożą opatrznością powrócimy do tego świata.

Kurt Johnstad i Zack Snyder pracują obecnie nad brutalnym thrillerem o Los Angeles dla serwisu Netflix. Wydaje się, że ten projekt jest obarczony mniejszym ryzykiem, ponieważ w przeciwieństwie do epickiej sagi science fiction, nie wymaga ogromnego nakładu pieniężnego. Co do przyszłości Rebel Moon, ta nadal stoi pod znakiem pytania. To jasne, że Zack Snyder ma plany na sagę, jednak wygląda na to, że Netflix nie jest pewien, czy zamierza je sfinansować.

Najlepsze filmy science fiction w historii