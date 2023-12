Deadpool 3 - Morena Baccarin komentuje swój udział. Nowa grafika może zapowiadać X-Mena

fot. 20th Century Fox

Morena Baccarin była ogłaszana w obsadzie Deadpoola 3, ale nie widzieliśmy jej na zdjęciach z planu. Teraz w rozmowie z comicbookmovie.com po raz pierwszy potwierdziła, że w istocie jest związana z projektem i, co więcej, już nagrała wszystkiego swoje sceny jeszcze przed wybuchem strajku aktorów.

Deadpoola 3 - Vanessa powróci

- Tak, ten projekt wypalił. Już skończyłam swoje dni na planie. Teraz znowu go kręcą po strajku i myślę, że idzie im całkiem dobrze. Na fanów czeka naprawdę niespodzianka.

Przyznała ze śmiechem, że fajnie by było, jakby jej Vanessa w końcu dostała kostium superbohaterki z komiksów znanej jako Copycat. Ma jednak świadomość, że to duże uniwersum i niczego nie potwierdziła.

Jako że swego czasu grała w serialu Gotham opartym na komiksach DC, została zapytana o to, czy byłaby otwarta powrócić do tego uniwersum, które obecnie budowane jest przez Jamesa Gunna.

- W obu uniwersach są fenomenalne postaci. Gdy miałam okazję, praca nad Gotham bardzo mi się podobała. Pewnie, że chciałabym dołączyć do DCU. Dla mnie chodzi o to, by mieć silną, kobiecą bohaterkę do zagrania.

Deadpool 3 - kolejny X-Men?

Do sieci trafiła nowa grafika promocyjna, która tym razem jest rysowana. Widzimy na niebie nam Deadpoolem i Wolverinem jakąś postać ze skrzydłami. Fani spekulują, że może to być potwierdzenie obecności. Na razie jednak przestrzegamy - tego typu grafiki mogą niczego nie potwierdzać, więc traktujcie to z dystansem.

fot. materiały prasowe

Deadpool 3 - premiera w 26 lipca 2024 roku tylko w kinach.