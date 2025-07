James Gunn komentuje oczekiwania wobec Supermana. "Nie musi być tak wielki, jak mówią"

fot. DC Studios

Reklama

Choć Superman na dobre otwiera kinowe DCU, dla Jamesa Gunna nie wiąże się to z aż taką presją, jaką nakładają na film krytycy czy fani. Odniósł się on do tych założeń zupełnie na odwrót - nie uważa tego filmu za tak ryzykowne przedsięwzięcie, jak niektórzy próbują to przedstawić.

Superman - wypowiedź Jamesa Gunna

Czy coś od tego zależy? Tak, ale to nie jest aż tak wielka sprawa, jak ludzie to przedstawiają. Słyszą to, że film odniesie sukces tylko wtedy, gdy zarobi 700 milionów dolarów czy coś takiego, i to jest kompletna i absolutna bzdura. To nie musi być aż tak poważna sprawa, jak mówią ludzie.

Superman to historia o imigrancie. James Gunn: "Tak, film jest polityczny"

Superman – fabuła, obsada, data premiery

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Premiera kinowa filmu Superman została zaplanowana na 11 lipca.