Aktor z Dragonball: Ewolucja krytycznie o filmie. Zmienił nazwisko, bo chciał przeprosić fanów

Powiedzieć, że Dragonball: Ewolucja nie spodobał się fanom oryginału, to jak nie powiedzieć nic. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja jest oceniona na 14% pozytywnych opinii przez krytyków i 19% od publiczności. Jedna z jej gwiazd, James Marsters, odwiedziła podcast Michaela Rosenbauma, gdzie wypowiedziała się o feralnej adaptacji. Okazuje się, że aktor zmienił tożsamość, aby wziąć udział jako angielski aktor głosowy przy Dragon Ball Super, aby w ten sposób zadośćuczynić fanom za poprzednią produkcję.

Zmieniłem imię. Nie chciałem, żeby moje prawdziwe imię było przy Dragon Ballu. Chciałem, żeby wiedzieli o tym tylko najwięksi fani na konwentach.

Dragonball: Ewolucja był naprawdę złym filmem. Jedyną dobrą rzeczą było to, że mało kto go obejrzał. Reżyser to dobry facet i zrobił wiele dobrych filmów, ale on też chyba wie, że ten do nich nie należał. Każdy to wie. Nie da się tego nie wiedzieć.