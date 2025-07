Pierwsze reakcje na Supermana. Odważny jak Spider-Man 2 i radosny niczym Richard Donner

Warner Bros.

Superman będzie pierwszym filmem DCU na dużym ekranie i zarazem pierwszym poważnym testem dla Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy sprawują pieczę nad uniwersum. Nic dziwnego, że tak wiele osób jest ciekawych, czy go zdadzą. Na razie pierwsze reakcje wprowadzają w optymistyczny nastrój, choć nie zabrakło kilku zgrzytów.

Podzieliliśmy tekst na trzy segmenty: pochwały, minusy i podsumowanie. Jeśli więc chcecie skróconą wersję, możecie przewinąć go do końca. Szczególnie, że dodaliśmy tam również galerię ze wszystkimi nadchodzącymi filmami DCU, dzięki której na pewno będziecie na bieżąco z premierami studia.

Superman w reżyserii Jamesa Gunna: pochwały

„Superman zachwyca sercem, humorem i stylem. To odważne, ale wierne podejście do kultowego herosa. James Gunn daje mu powiew świeżości, jednocześnie honorując historię postaci, a David Corenswet błyszczy na ekranie szczerością i siłą. Obiecujący i ekscytujący start nowej ery DC” – napisał krytyk filmowy Bryan Sudfield w X.

Dziennikarz popkulturowy Brandon Davis również pochwalił występ Davida Corensweta w roli Człowieka ze stali, a także jego dynamikę na ekranie z Rachel Brosnahan, która wciela się w ukochaną superbohatera, Lois Lane. „Chemia między Clarkiem i Lois wykracza poza wszelkie standardy”– podsumował. To oznacza, że twórcy Supermana zrobili naprawdę dobrą robotę, jeśli chodzi o casting do pierwszoplanowych ról. To aspekt, o który martwiło się wielu fanów, gdy zwolniono Henry'ego Cavilla i pozostałych aktorów z DCEU.

Post naszego redaktora Dawida Muszyńskiego również zachęca do seansu:

Pochwał jest więcej. Rachel Leishman napisała, że James Gunn na ekranie ożywił komiks, a także wprowadził lekkość i radość do jednego z najbardziej kochanych superbohaterów na świecie. Jej zdaniem ten Clark Kent jest tym światełkiem tunelu, które przypomina, że dobro i nadzieja mogą istnieć. Grace Randolph odważnie stwierdziła, że to „najlepszy film o Supermanie do tej pory”, Erik Voss napisał, że „kino superbohaterskie nie było tak odważnie od czasu Spider-Mana 2 Sama Raimiego” a Nick Spake uznał „Marvel pozwolił uciec dużej rybie”:

Superman w reżyserii Jamesa Gunna jest najbardziej żywą, optymistyczną i skupioną na postaciach wersją live-action herosa od czasu, gdy grał go Richard Donner. Buduje solidny fundament pod większe uniwersum, ale to przede wszystkim historia Człowieka ze stali – i to szalenie dobra. Marvel pozwolił uciec dużej rybie.

Superman w reżyserii Jamesa Gunna: krytyka

Nie wszyscy jednak byli zachwyceni seansem. Krytyk filmowy Peter Howell powiedział, że Superman nie jest świetnym początkiem DCU, na jaki wszyscy liczyli. Uważa, że produkcja cierpi na przerost formy nad treścią, a James Gunn, choć świetny w robieniu widowiska i tworzeniu obcych planet, nie potrafi dobrze opowiadać historii. Uważa też, że jego wersja Człowieka ze stali jest zbyt słodka.

Nicola Austin pochwaliła, że film ma w sobie klimat klasyków Action Comics i naprawdę świetne występy aktorskie, jednak dodała, że często „ugina się pod ciężarem zawiłej i często głupiej fabuły”. Nie da się jednak ukryć, że negatywne opinie są mniejszością. Być może dlatego, że James Gunn od początku szczerze reklamował swój film jako żywą i optymistyczną wersję Supermana, więc nie zawiódł niczyich oczekiwań przez fałszywy marketing, co często zdarza się w branży rozrywkowej.

Superman w reżyserii Jamesa Gunna: podsumowanie opinii

Podsumowując, nowy Superman jest żywy, optymistyczny i ma w sobie dużo humoru, dokładnie tak, jak zapowiadał James Gunn. Krytycy chwalą szczególnie występy aktorskie z Davidem Corenswetem i Rachel Brosnahan na czele. Jeremy Kazieva opisał go jako świetny film familijny. No i oczywiście prawdziwą gwiazdą jest Krypto, który kradnie każdą scenę. Choć strona wizualna zachwyca, a szczególnie wybitna praca kamery, to według niektórych krytyków problemem jest czasem zbyt zawiła i naiwna fabuła. Poza tym taka lekka wersja Człowieka ze stali może nie przypaść do gustu wszystkim widzom, szczególnie jeśli woleli mroczną interpretację Zacka Snydera czy są fanami klimatu The Boys.

Superman jest pełen nadziei, miłość i poruszających wątków tego, co znaczy być człowiekiem. Corenswet całkowicie ucieleśnia siłę i honor tej postaci, a jego chemia z Brosnahan jest wręcz elektryzująca. Zakochałem się w akcji i ambitnej historii. Gunnowi się udało – krytyk Ben Meter.

