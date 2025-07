Michael Jai White znów bije zbirów. Zwiastun Trouble Man

fot. materiały prasowe

Reklama

Trouble Man jest na radarze fanów kina akcji, ponieważ Michael Jai White nie tylko gra główną rolę, ale jest również reżyserem oraz choreografem walk. Jego dwie części serii Po prostu walcz, które reżyserował, były dobrze odebrane przez wielbicieli gatunku. Premiera światowa została zapowiedziana na 1 sierpnia.

Trouble Man – zwiastun

Zobaczcie sami, co przygotował Michael Jai White, który jest również współautorem scenariusza – razem z Michaelem Stradfordem. Drugą główną rolę gra Method Man.

Trouble Man – opis fabuły

Historia skupia się na byłym gliniarzu, który pracuje jako prywatny detektyw w Atlancie. Zostaje zatrudniony do odnalezienia zaginionej gwiazdy R&B imieniem Jahari. Śledztwo ujawnia, że jej zniknięcie jest powiązane z większą sprawą, co zmusza go do kwestionowania wszystkich wokół siebie oraz własnej przeszłości.

Producentami filmu akcji są Craig Baumgarten, Ron Robinson oraz Michael Jai White. Na razie nie wiadomo, kiedy i czy film trafi do Polski, ale można bezapelacyjnie założyć, że premiera w naszym kraju odbędzie się od razu w streamingu. Tego typu kino akcji nie trafia do polskich kin.