Disney+ usuwa możliwość darmowego tygodnia próbnego

fot. Disney

Minęło już osiem miesięcy od startu platformy streamingowej Disney+. Teraz władze serwisu zdecydowały, że przestaną oferować możliwość darmowego testowania platformy przez tydzień. Decyzja prawdopodobnie dotyczy także wszystkich wersji regionalnych serwisu.

Disney+ w komunikacie prasowym tłumaczy, że jest to spowodowane dalszym testowaniem i ocenianiem działań marketingowych. Warto mieć na uwadze, że nawet Netflix w wybranych krajach zrezygnował z darmowego dostępu do usługi w określonym czasie, co bardzo często ma różne przyczyny. W tym momencie Disney+ w USA kosztuje 6,99 dolarów miesięcznie. Nie wiadomo na razie, kiedy serwis trafi do Polski.