Daredevil coraz bliżej MCU? Jego sojuszniczka ma pojawić się w serialu Disney+

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Po skasowaniu serialu Daredevil na platformie Netflix wielu fanów Marvela zastanawia się nad tym, kiedy i czy w ogóle postać ta pojawi się w MCU. Wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później do tego dojdzie, jednak na razie musimy na tym polu uzbroić się w cierpliwość. Pewnym tropem w całej sprawie może być jedno z ogłoszeń castingowych do produkcji Marvela, który docelowo trafi na platformę Disney+ (tytuł produkcji nie został ujawniony).

I tak twórcy mają obecnie rozglądać się za 20-letnią aktorką, która wcieli się w postać o kryptonimie Malia. Będzie to pozbawiona słuchu bohaterka, rdzenna Amerykanka, sprawnie posługująca się językiem migowym. Dodano także, że prace nad tajemniczym projektem rozpoczną się dopiero jesienią.

Serwis Murphy's Multiverse na tej podstawie spekuluje, że postacią, o którą chodzi w ogłoszeniu, jest znana sojuszniczka Daredevila, Maya Lopez aka Echo. Jej ojciec, Willie "Szalony Koń" Lincoln został zabity przez Kingpina - wydarzenie to wpłynęło na dzieciństwo dziewczynki do tego stopnia, że wysłano ją do specjalnej szkoły dla osób z problemami w nauce. To tam Maya odkryła, że posiada specjalne zdolności.

Jej moce polegają na dokładnym kopiowaniu fizycznych ruchów osób, które zobaczy na swojej drodze - chodzi tu zarówno o taniec, jak i style walki czy posługiwanie się bronią. Dzięki tym umiejętnościom i swojej postawie sportowej Lopez stała się pianistką, baletnicą, kompozytorką muzyczną, bokserką i strzelcem o celności Bullseye'a i zdolnościach akrobatycznych Daredevila. Co może najważniejsze, to ona z czasem przejęła schedę po Clincie Bartonie, zaczynając działać jako Ronin - możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że po raz pierwszy zobaczymy ją więc w serialu Hawkeye.

Niektóre z amerykańskich portali popkulturowych ostrożnie spekulują, że fakt, iż Lopez jest głucha, może również wpłynąć na ekspozycję postaci samego Bartona. Przypomnijmy, że w komiksach niejednokrotnie tracił on słuch.

Maya Lopez